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Кабель Premier 6-703M2 1.0S USB-A-Lightning (m) 1м серебристый пакет купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Premier 6-703M2 1.0S USB-A-Lightning (m) 1м серебристый пакет

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Кабель Premier 6-703M2 1.0S USB-A-Lightning (m) 1м серебристый пакет - фото 1
Кабель Premier 6-703M2 1.0S USB-A-Lightning (m) 1м серебристый пакет - фото 2
Кабель Premier 6-703M2 1.0S USB-A-Lightning (m) 1м серебристый пакет - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Premier 6-703M2 1.0S USB-A-Lightning (m) 1м серебристый пакет - фото 1
  • Кабель Premier 6-703M2 1.0S USB-A-Lightning (m) 1м серебристый пакет - фото 2
  • Кабель Premier 6-703M2 1.0S USB-A-Lightning (m) 1м серебристый пакет - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660876
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Характеристики

Бренд
Premier
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
100

Описание товара Кабель Premier 6-703M2 1.0S USB-A-Lightning (m) 1м серебристый пакет

Кабель Premier 6-703M2 1.0S, предназначен для зарядки и передачи данных, между устройствами имеющими соответствующие разъемы.

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Характеристики
Бренд
Premier
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Premier 6-703M2 1.0S, предназначен для зарядки и передачи данных, между устройствами имеющими соответствующие разъемы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Premier 6-703M2 1.0S USB-A-Lightning (m) 1м серебристый пакет - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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