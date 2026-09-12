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Кабель Premier 5-933RC60 1.0BK USB-A-USB Type-C (m) 1м черный пакет купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Premier 5-933RC60 1.0BK USB-A-USB Type-C (m) 1м черный пакет

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Кабель Premier 5-933RC60 1.0BK USB-A-USB Type-C (m) 1м черный пакет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660867
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Характеристики

Бренд
Premier
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
50

Описание товара Кабель Premier 5-933RC60 1.0BK USB-A-USB Type-C (m) 1м черный пакет

Кабель Premier 5-933RC60 1.0BK, предназначен для зарядки и передачи данных, между устройствами имеющими соответствующие разъемы.

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Характеристики
Бренд
Premier
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель Premier 5-933RC60 1.0BK, предназначен для зарядки и передачи данных, между устройствами имеющими соответствующие разъемы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Premier 5-933RC60 1.0BK USB-A-USB Type-C (m) 1м черный пакет - данный товар вы можете купить по цене 410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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