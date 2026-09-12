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Кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный

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Кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный - фото 1
Кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный - фото 2
Кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный - фото 3
Кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный - фото 4
Кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный - фото 5
Кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный - фото 1
  • Кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный - фото 2
  • Кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный - фото 3
  • Кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный - фото 4
  • Кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный - фото 5
  • Кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660835
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
32

Описание товара Кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный

Кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный - это надежный и функциональный аксессуар для подключения и зарядки устройств с разъемами USB Type-C. Кабель Buro обеспечивает быструю и безопасную зарядку устройств с USB Type-C разъемами. Благодаря мощности до 60 Вт, вы можете быстро зарядить свои устройства, экономя время и энергию. Длина кабеля составляет 1 метр, что позволяет удобно использовать его в различных условиях. Черный цвет кабеля делает его стильным и практичным аксессуаром для вашего устройства. Выбирая кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный, вы получаете надежный и функциональный аксессуар для зарядки и подключения ваших устройств с разъемами USB Type-C.

Отзывы о товаре Кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный - это надежный и функциональный аксессуар для подключения и зарядки устройств с разъемами USB Type-C. Кабель Buro обеспечивает быструю и безопасную зарядку устройств с USB Type-C разъемами. Благодаря мощности до 60 Вт, вы можете быстро зарядить свои устройства, экономя время и энергию. Длина кабеля составляет 1 метр, что позволяет удобно использовать его в различных условиях. Черный цвет кабеля делает его стильным и практичным аксессуаром для вашего устройства. Выбирая кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный, вы получаете надежный и функциональный аксессуар для зарядки и подключения ваших устройств с разъемами USB Type-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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