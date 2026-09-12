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Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR40V PRO, 2*4.0Ач, 2*ЗУ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR40V PRO, 2*4.0Ач, 2*ЗУ

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Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR40V PRO, 2*4.0Ач, 2*ЗУ - фото 1
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR40V PRO, 2*4.0Ач, 2*ЗУ - фото 2
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR40V PRO, 2*4.0Ач, 2*ЗУ - фото 3
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR40V PRO, 2*4.0Ач, 2*ЗУ - фото 4
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR40V PRO, 2*4.0Ач, 2*ЗУ - фото 5
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR40V PRO, 2*4.0Ач, 2*ЗУ - фото 6
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR40V PRO, 2*4.0Ач, 2*ЗУ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый электрический
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR40V PRO, 2*4.0Ач, 2*ЗУ - фото 1
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR40V PRO, 2*4.0Ач, 2*ЗУ - фото 2
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR40V PRO, 2*4.0Ач, 2*ЗУ - фото 3
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR40V PRO, 2*4.0Ач, 2*ЗУ - фото 4
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR40V PRO, 2*4.0Ач, 2*ЗУ - фото 5
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR40V PRO, 2*4.0Ач, 2*ЗУ - фото 6
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR40V PRO, 2*4.0Ач, 2*ЗУ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660778
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Триммер садовый электрический
Размеры в упаковке, см
97х25х17
Вес, кг.
7.8

Описание товара Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR40V PRO, 2*4.0Ач, 2*ЗУ

Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR40V предназначен для кошения травы, а также для уборки сухостоя и густых зарослей. Наличие вспомогательных рукояток обеспечивает удобное удержание. 2 литиево-ионных батареи обеспечивают продолжительную работу и высокую производительность (внимание - инструмент работает только при одновременном подключении 2х батарей).



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR40V PRO, 2*4.0Ач, 2*ЗУ




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Триммер садовый электрический
Описание
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR40V предназначен для кошения травы, а также для уборки сухостоя и густых зарослей. Наличие вспомогательных рукояток обеспечивает удобное удержание. 2 литиево-ионных батареи обеспечивают продолжительную работу и высокую производительность (внимание - инструмент работает только при одновременном подключении 2х батарей).


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR40V PRO, 2*4.0Ач, 2*ЗУ - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 12380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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