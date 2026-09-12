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Портативная колонка SunWind SW-PS106 черный 10W 1.0 BT/3.5Jack/USB 10м 2400mAh купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка SunWind SW-PS106 черный 10W 1.0 BT/3.5Jack/USB 10м 2400mAh

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Портативная колонка SunWind SW-PS106 черный 10W 1.0 BT/3.5Jack/USB 10м 2400mAh - фото 1
Портативная колонка SunWind SW-PS106 черный 10W 1.0 BT/3.5Jack/USB 10м 2400mAh - фото 2
Портативная колонка SunWind SW-PS106 черный 10W 1.0 BT/3.5Jack/USB 10м 2400mAh - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная колонка SunWind SW-PS106 черный 10W 1.0 BT/3.5Jack/USB 10м 2400mAh - фото 1
  • Портативная колонка SunWind SW-PS106 черный 10W 1.0 BT/3.5Jack/USB 10м 2400mAh - фото 2
  • Портативная колонка SunWind SW-PS106 черный 10W 1.0 BT/3.5Jack/USB 10м 2400mAh - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660724
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Характеристики

Бренд
SunWind
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
FM-радио, влагозащищенный корпус, встроенный микрофон
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Количество динамиков
2
Количество полос AC
3
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2400
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
76 x 76 x 192 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
366

Описание товара Портативная колонка SunWind SW-PS106 черный 10W 1.0 BT/3.5Jack/USB 10м 2400mAh

Портативная акустика SunWind — это стильное и функциональное устройство, созданное для любителей качественного звука на ходу. Несмотря на свои скромные возможности, эта колонка весом 366 кг обеспечивает мощность 10 Вт и качественный моно звук, что делает её идеальным выбором для небольших мероприятий или отдыха на природе. SunWind оснащена двумя динамиками и поддерживает трехполосную акустическую систему, что позволяет воспроизводить музыку с глубокими низами и чистыми верхами. Благодаря версии Bluetooth v5.0, колонка легко подключается к смартфону или любому другому совместимому устройству, обеспечивая стабильное соединение и качественное звучание. Съемный аккумулятор ёмкостью 2400 мА·ч позволит наслаждаться любимыми композициями до 5 часов без подзарядки. Портативная акустика SunWind питается от качественных Li-Ion элементов, что гарантирует долгий срок службы и надежное функционирование. Корпус колонки выполнен из прочного пластика черного цвета, что придаёт устройству стильный и современный вид. Благодаря своему компактному дизайну и продуманной конструкции, SunWind легко брать с собой куда угодно, наслаждаясь музыкой в любом месте и в любое время. Эта портативная колонка — идеальное сочетание функциональности и стиля от бренда SunWind, что делает её отличным выбором для тех, кто ценит качество и мобильность.

Отзывы о товаре Портативная колонка SunWind SW-PS106 черный 10W 1.0 BT/3.5Jack/USB 10м 2400mAh




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SunWind
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
FM-радио, влагозащищенный корпус, встроенный микрофон
Звук
моно
Мощность, Вт
10
Количество динамиков
2
Количество полос AC
3
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Развернуть
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2400
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
76 x 76 x 192 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика SunWind — это стильное и функциональное устройство, созданное для любителей качественного звука на ходу. Несмотря на свои скромные возможности, эта колонка весом 366 кг обеспечивает мощность 10 Вт и качественный моно звук, что делает её идеальным выбором для небольших мероприятий или отдыха на природе. SunWind оснащена двумя динамиками и поддерживает трехполосную акустическую систему, что позволяет воспроизводить музыку с глубокими низами и чистыми верхами. Благодаря версии Bluetooth v5.0, колонка легко подключается к смартфону или любому другому совместимому устройству, обеспечивая стабильное соединение и качественное звучание. Съемный аккумулятор ёмкостью 2400 мА·ч позволит наслаждаться любимыми композициями до 5 часов без подзарядки. Портативная акустика SunWind питается от качественных Li-Ion элементов, что гарантирует долгий срок службы и надежное функционирование. Корпус колонки выполнен из прочного пластика черного цвета, что придаёт устройству стильный и современный вид. Благодаря своему компактному дизайну и продуманной конструкции, SunWind легко брать с собой куда угодно, наслаждаясь музыкой в любом месте и в любое время. Эта портативная колонка — идеальное сочетание функциональности и стиля от бренда SunWind, что делает её отличным выбором для тех, кто ценит качество и мобильность.
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Отзывы


Портативная колонка SunWind SW-PS106 черный 10W 1.0 BT/3.5Jack/USB 10м 2400mAh - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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