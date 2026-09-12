Портативная колонка SunWind SW-PS106 черный 10W 1.0 BT/3.5Jack/USB 10м 2400mAh
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка SunWind SW-PS106 черный 10W 1.0 BT/3.5Jack/USB 10м 2400mAh
Портативная акустика SunWind — это стильное и функциональное устройство, созданное для любителей качественного звука на ходу. Несмотря на свои скромные возможности, эта колонка весом 366 кг обеспечивает мощность 10 Вт и качественный моно звук, что делает её идеальным выбором для небольших мероприятий или отдыха на природе. SunWind оснащена двумя динамиками и поддерживает трехполосную акустическую систему, что позволяет воспроизводить музыку с глубокими низами и чистыми верхами. Благодаря версии Bluetooth v5.0, колонка легко подключается к смартфону или любому другому совместимому устройству, обеспечивая стабильное соединение и качественное звучание. Съемный аккумулятор ёмкостью 2400 мА·ч позволит наслаждаться любимыми композициями до 5 часов без подзарядки. Портативная акустика SunWind питается от качественных Li-Ion элементов, что гарантирует долгий срок службы и надежное функционирование. Корпус колонки выполнен из прочного пластика черного цвета, что придаёт устройству стильный и современный вид. Благодаря своему компактному дизайну и продуманной конструкции, SunWind легко брать с собой куда угодно, наслаждаясь музыкой в любом месте и в любое время. Эта портативная колонка — идеальное сочетание функциональности и стиля от бренда SunWind, что делает её отличным выбором для тех, кто ценит качество и мобильность.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Отзывы о товаре Портативная колонка SunWind SW-PS106 черный 10W 1.0 BT/3.5Jack/USB 10м 2400mAh