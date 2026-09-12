Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital CFI-2000B01 белый/черный
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Характеристики
Описание товара Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital CFI-2000B01 белый/черный
Игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim - это современное и мощное устройство, которое станет отличным выбором для любителей видеоигр. Одним из ключевых преимуществ данной модели является ее производительность. Благодаря мощному процессору и 1000 Гб SSD-накопителю, приставка обеспечивает быструю загрузку игр и плавное воспроизведение видео. Это позволяет наслаждаться игровым процессом без задержек и зависаний. Еще одним важным аспектом является наличие дисковода. Это означает, что вы сможете сохранять свои игры на дисках, что обеспечивает дополнительную безопасность и удобство. Белый цвет корпуса придает приставке стильный и современный вид, который будет гармонично смотреться в любом интерьере. Важно отметить, что данная модель поставляется без предустановленных игр. Это дает вам возможность самостоятельно выбрать игры, которые вам нравятся, и установить их на приставку. В целом, игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim - это отличный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и удобство использования.
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