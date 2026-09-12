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Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital CFI-2000B01 белый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital CFI-2000B01 белый/черный

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Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital CFI-2000B01 белый/черный - фото 1
Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital CFI-2000B01 белый/черный - фото 2
Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital CFI-2000B01 белый/черный - фото 3
Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital CFI-2000B01 белый/черный - фото 4
Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital CFI-2000B01 белый/черный - фото 5
Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital CFI-2000B01 белый/черный - фото 6
Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital CFI-2000B01 белый/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые приставки
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital CFI-2000B01 белый/черный - фото 1
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital CFI-2000B01 белый/черный - фото 2
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital CFI-2000B01 белый/черный - фото 3
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital CFI-2000B01 белый/черный - фото 4
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital CFI-2000B01 белый/черный - фото 5
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital CFI-2000B01 белый/черный - фото 6
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital CFI-2000B01 белый/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660660
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Характеристики

Бренд
PlayStation
Тип товара
Игровые приставки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х15
Вес, кг.
7.1

Описание товара Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital CFI-2000B01 белый/черный

Игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim - это современное и мощное устройство, которое станет отличным выбором для любителей видеоигр. Одним из ключевых преимуществ данной модели является ее производительность. Благодаря мощному процессору и 1000 Гб SSD-накопителю, приставка обеспечивает быструю загрузку игр и плавное воспроизведение видео. Это позволяет наслаждаться игровым процессом без задержек и зависаний. Еще одним важным аспектом является наличие дисковода. Это означает, что вы сможете сохранять свои игры на дисках, что обеспечивает дополнительную безопасность и удобство. Белый цвет корпуса придает приставке стильный и современный вид, который будет гармонично смотреться в любом интерьере. Важно отметить, что данная модель поставляется без предустановленных игр. Это дает вам возможность самостоятельно выбрать игры, которые вам нравятся, и установить их на приставку. В целом, игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim - это отличный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и удобство использования.



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Отзывы о товаре Игровая консоль PlayStation 5 Slim Digital CFI-2000B01 белый/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PlayStation
Тип товара
Игровые приставки
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim - это современное и мощное устройство, которое станет отличным выбором для любителей видеоигр. Одним из ключевых преимуществ данной модели является ее производительность. Благодаря мощному процессору и 1000 Гб SSD-накопителю, приставка обеспечивает быструю загрузку игр и плавное воспроизведение видео. Это позволяет наслаждаться игровым процессом без задержек и зависаний. Еще одним важным аспектом является наличие дисковода. Это означает, что вы сможете сохранять свои игры на дисках, что обеспечивает дополнительную безопасность и удобство. Белый цвет корпуса придает приставке стильный и современный вид, который будет гармонично смотреться в любом интерьере. Важно отметить, что данная модель поставляется без предустановленных игр. Это дает вам возможность самостоятельно выбрать игры, которые вам нравятся, и установить их на приставку. В целом, игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim - это отличный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и удобство использования.


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Доставка
Отзывы


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