Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2
Игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim cfi-2000a01 - это современное и мощное устройство, которое станет отличным выбором для любителей видеоигр. Одним из ключевых преимуществ данной модели является ее производительность. Благодаря мощному процессору и 1000 Гб SSD-накопителю, приставка обеспечивает быструю загрузку игр и плавное воспроизведение видео. Это позволяет наслаждаться игровым процессом без задержек и зависаний. Еще одним важным аспектом является наличие дисковода. Это означает, что вы сможете сохранять свои игры на дисках, что обеспечивает дополнительную безопасность и удобство. Белый цвет корпуса придает приставке стильный и современный вид, который будет гармонично смотреться в любом интерьере. Важно отметить, что данная модель поставляется без предустановленных игр. Это дает вам возможность самостоятельно выбрать игры, которые вам нравятся, и установить их на приставку. В целом, игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim cfi-2000a01 - это отличный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и удобство использования.
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Достоинства:
Комментарий:
Замечательно упаковано, все вовремя, соответствует описанию. Продавца рекомендуем
Достоинства:
Комментарий:
Отличный продавец, однозначно рекомендую. Все четко и по делу. Всегда был на связи, перед отправкой отправил фото запакованной PS5.
Достоинства:
Комментарий:
в первую очередь хочу очень порекоммендовать продавца! упаковка отличная, все пришло целое, полный комплект, в срок! все работает, подарок удался, муж в восторге! однозначно могу заверить, заказывайте у Матрешки, они всегда на связи, отвечают быстро, чем могут помогут!
Достоинства:
Комментарий:
Хотел бы выразить благодарность данному продавцу! Плойка была хорошо упакована плюс положили флаер со скидкой на подписку. По флаеру связались с ребятами через телеграмм, быстро создали аккаунт и оформили подписку. Спасибо Вам большое!
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу за отличный сервис и скидку партнёра. Подписка реально самая дешёвая на рынке -5%. Товар без нареканий. Цена за комплект приятная. Неделю проходил Ластуху 2 — всё отлично. Что называется: купил и играй!
Достоинства:
Комментарий:
Плойка приехала целая,продавец красавчик, упаковал отлично,Матреха магазин хороший,успехов Вам!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, всё работает исправно уже несколько месяцев. Но с доставкой мрак, курьер привёз к месту работы, а не на дом, и на несколько часов раньше. но к продавцу претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
пришла чётко в срок! упакована с любовью!!! есть горизонтальная установка (хотя написано что нет в комплекте) запустилась,установилась,обнавилась на одном дыхании,всё легко! советую,классная плойка!!!
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую продавца, все оперативно отправил, пришло хорошо запаковано. Продавец был всегда на связи и помог разобраться. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный магазин. Все на высшем уровне! Упаковано на совесть, все целое. Вложили буклет со скидкой на подписку.
Достоинства:
Комментарий:
Упакована супер!! Доставка вовремя! Все отлично работает! Ребята отзывчивые на вопросы! Работает кстати практически бесшумно
Достоинства:
Комментарий:
Приехало хорошо упаковано. Коробка от приставки была упакована ещё в одну. Покупала набор со вторым геймпадом. Все работает, в комплекте была вилка переходник. Играю уже месяц проблем нет. Продавец отправил фото приставки и отвечал оперативно на все вопросы. Приехало в срок.
Достоинства:
Комментарий:
отличная приставка, настроили быстро,перешли по Qкоду который прилагался продавцом,и аккаунт создали и подписку, всем большое спасибо за оперативность
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, всё пришло в отличном состоянии, приставка работает,сын очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично , пришло очень хорошо запакованное . Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Все ок. Привезли в срок. Прислали фото упаковки перед отправкой. Хорошо запаковано. Черный геймпад оригинальный.
Достоинства:
Комментарий:
Приставка класс. Всё пришло целое не мятое не рваное. Всё работает отлично. СПАСИБО магазину матрёшка надеюсь сыну подарок на новый год понравится!!!
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично упаковано! Нет, не так! Все ОТЛИЧНО упаковано! После заказа пришли несколько сообщений с инструкциями, как начать пользоваться с учетом всех нюансов связанных с блокировками и ограничениями для россиян! Ревизия, как и указано! Собрали и отправили очень оперативно! Спасибо большое продавцу! Хотелось бы, чтобы так качественно к своей работе подходили во всех сферах и эти старания по достоинству оценивались!
Достоинства:
Комментарий:
Комплектация как в заказе, всё включилось, все работает, джойстики дуал сенс огонь!!!
Достоинства:
Комментарий:
Все соответствует описанию. Доставка раньше срока.
Достоинства:
Комментарий:
Получили недели две назад, быстро всё настроили. Оформили подписку, с дисков тоже пробовали, всё супер Продавцу спасибо! Ответственно подходит к своей работе - в чат присылает подробную инструкцию по настройке, фото отгрузки, флаер на подписку был вложен в коробку. 10 звёзд продавцу за такую чёткую работу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Консоль работает чётко, дисковод так же. Упаковано нормально, пришло всё целое, небольшие мятины есть на коробке, пломбы на месте. Так что я доволен, спасибо продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло отлично упаковано, по инструкции продавца все подключили, игру грузит
Достоинства:
Комментарий:
Подарила мужу на день рождения, теперь и сама не могу оторваться)) Спасибо \"Матрёшке \" - это одно из лучших приобретений! Ещё и подписка со скидкой от магазина, спасибо!)
Отзывы о товаре Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2
Достоинства:
Комментарий:
Замечательно упаковано, все вовремя, соответствует описанию. Продавца рекомендуем
Достоинства:
Комментарий:
Отличный продавец, однозначно рекомендую. Все четко и по делу. Всегда был на связи, перед отправкой отправил фото запакованной PS5.
Достоинства:
Комментарий:
в первую очередь хочу очень порекоммендовать продавца! упаковка отличная, все пришло целое, полный комплект, в срок! все работает, подарок удался, муж в восторге! однозначно могу заверить, заказывайте у Матрешки, они всегда на связи, отвечают быстро, чем могут помогут!
Достоинства:
Комментарий:
Хотел бы выразить благодарность данному продавцу! Плойка была хорошо упакована плюс положили флаер со скидкой на подписку. По флаеру связались с ребятами через телеграмм, быстро создали аккаунт и оформили подписку. Спасибо Вам большое!
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу за отличный сервис и скидку партнёра. Подписка реально самая дешёвая на рынке -5%. Товар без нареканий. Цена за комплект приятная. Неделю проходил Ластуху 2 — всё отлично. Что называется: купил и играй!
Достоинства:
Комментарий:
Плойка приехала целая,продавец красавчик, упаковал отлично,Матреха магазин хороший,успехов Вам!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, всё работает исправно уже несколько месяцев. Но с доставкой мрак, курьер привёз к месту работы, а не на дом, и на несколько часов раньше. но к продавцу претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
пришла чётко в срок! упакована с любовью!!! есть горизонтальная установка (хотя написано что нет в комплекте) запустилась,установилась,обнавилась на одном дыхании,всё легко! советую,классная плойка!!!
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую продавца, все оперативно отправил, пришло хорошо запаковано. Продавец был всегда на связи и помог разобраться. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный магазин. Все на высшем уровне! Упаковано на совесть, все целое. Вложили буклет со скидкой на подписку.
Достоинства:
Комментарий:
Упакована супер!! Доставка вовремя! Все отлично работает! Ребята отзывчивые на вопросы! Работает кстати практически бесшумно
Достоинства:
Комментарий:
Приехало хорошо упаковано. Коробка от приставки была упакована ещё в одну. Покупала набор со вторым геймпадом. Все работает, в комплекте была вилка переходник. Играю уже месяц проблем нет. Продавец отправил фото приставки и отвечал оперативно на все вопросы. Приехало в срок.
Достоинства:
Комментарий:
отличная приставка, настроили быстро,перешли по Qкоду который прилагался продавцом,и аккаунт создали и подписку, всем большое спасибо за оперативность
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, всё пришло в отличном состоянии, приставка работает,сын очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично , пришло очень хорошо запакованное . Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Все ок. Привезли в срок. Прислали фото упаковки перед отправкой. Хорошо запаковано. Черный геймпад оригинальный.
Достоинства:
Комментарий:
Приставка класс. Всё пришло целое не мятое не рваное. Всё работает отлично. СПАСИБО магазину матрёшка надеюсь сыну подарок на новый год понравится!!!
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично упаковано! Нет, не так! Все ОТЛИЧНО упаковано! После заказа пришли несколько сообщений с инструкциями, как начать пользоваться с учетом всех нюансов связанных с блокировками и ограничениями для россиян! Ревизия, как и указано! Собрали и отправили очень оперативно! Спасибо большое продавцу! Хотелось бы, чтобы так качественно к своей работе подходили во всех сферах и эти старания по достоинству оценивались!
Достоинства:
Комментарий:
Комплектация как в заказе, всё включилось, все работает, джойстики дуал сенс огонь!!!
Достоинства:
Комментарий:
Все соответствует описанию. Доставка раньше срока.
Достоинства:
Комментарий:
Получили недели две назад, быстро всё настроили. Оформили подписку, с дисков тоже пробовали, всё супер Продавцу спасибо! Ответственно подходит к своей работе - в чат присылает подробную инструкцию по настройке, фото отгрузки, флаер на подписку был вложен в коробку. 10 звёзд продавцу за такую чёткую работу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Консоль работает чётко, дисковод так же. Упаковано нормально, пришло всё целое, небольшие мятины есть на коробке, пломбы на месте. Так что я доволен, спасибо продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло отлично упаковано, по инструкции продавца все подключили, игру грузит
Достоинства:
Комментарий:
Подарила мужу на день рождения, теперь и сама не могу оторваться)) Спасибо \"Матрёшке \" - это одно из лучших приобретений! Ещё и подписка со скидкой от магазина, спасибо!)