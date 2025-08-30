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Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2

24 Отзывы
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Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 1
Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 2
Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 3
Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 4
Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 5
Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 6
Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 7
Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 8
Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 9
Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 10
Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 11
Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 12
Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 13
Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 14
Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 15
Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 16
Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 17
Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 18
Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 19
Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 20
Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые приставки
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 1
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 2
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 3
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 4
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 5
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 6
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 7
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 8
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 9
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 10
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 11
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 12
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 13
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 14
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 15
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 16
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 17
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 18
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 19
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 20
  • Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660659
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Характеристики

Бренд
PlayStation
Тип товара
Игровые приставки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х15
Вес, кг.
3.55

Описание товара Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2

Игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim cfi-2000a01 - это современное и мощное устройство, которое станет отличным выбором для любителей видеоигр. Одним из ключевых преимуществ данной модели является ее производительность. Благодаря мощному процессору и 1000 Гб SSD-накопителю, приставка обеспечивает быструю загрузку игр и плавное воспроизведение видео. Это позволяет наслаждаться игровым процессом без задержек и зависаний. Еще одним важным аспектом является наличие дисковода. Это означает, что вы сможете сохранять свои игры на дисках, что обеспечивает дополнительную безопасность и удобство. Белый цвет корпуса придает приставке стильный и современный вид, который будет гармонично смотреться в любом интерьере. Важно отметить, что данная модель поставляется без предустановленных игр. Это дает вам возможность самостоятельно выбрать игры, которые вам нравятся, и установить их на приставку. В целом, игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim cfi-2000a01 - это отличный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и удобство использования.



Смотрите также: Игровые контроллеры

Отзывы о товаре Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2

Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательно упаковано, все вовремя, соответствует описанию. Продавца рекомендуем
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Елизавета Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный продавец, однозначно рекомендую. Все четко и по делу. Всегда был на связи, перед отправкой отправил фото запакованной PS5.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
в первую очередь хочу очень порекоммендовать продавца! упаковка отличная, все пришло целое, полный комплект, в срок! все работает, подарок удался, муж в восторге! однозначно могу заверить, заказывайте у Матрешки, они всегда на связи, отвечают быстро, чем могут помогут!
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Хотел бы выразить благодарность данному продавцу! Плойка была хорошо упакована плюс положили флаер со скидкой на подписку. По флаеру связались с ребятами через телеграмм, быстро создали аккаунт и оформили подписку. Спасибо Вам большое!
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу за отличный сервис и скидку партнёра. Подписка реально самая дешёвая на рынке -5%. Товар без нареканий. Цена за комплект приятная. Неделю проходил Ластуху 2 — всё отлично. Что называется: купил и играй!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Антон Д.

Достоинства:


Комментарий:
Плойка приехала целая,продавец красавчик, упаковал отлично,Матреха магазин хороший,успехов Вам!
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, всё работает исправно уже несколько месяцев. Но с доставкой мрак, курьер привёз к месту работы, а не на дом, и на несколько часов раньше. но к продавцу претензий нет
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Владимир Я.

Достоинства:


Комментарий:
пришла чётко в срок! упакована с любовью!!! есть горизонтальная установка (хотя написано что нет в комплекте) запустилась,установилась,обнавилась на одном дыхании,всё легко! советую,классная плойка!!!
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую продавца, все оперативно отправил, пришло хорошо запаковано. Продавец был всегда на связи и помог разобраться. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный магазин. Все на высшем уровне! Упаковано на совесть, все целое. Вложили буклет со скидкой на подписку.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Упакована супер!! Доставка вовремя! Все отлично работает! Ребята отзывчивые на вопросы! Работает кстати практически бесшумно
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Валерия К.

Достоинства:


Комментарий:
Приехало хорошо упаковано. Коробка от приставки была упакована ещё в одну. Покупала набор со вторым геймпадом. Все работает, в комплекте была вилка переходник. Играю уже месяц проблем нет. Продавец отправил фото приставки и отвечал оперативно на все вопросы. Приехало в срок.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Фирюза Э.

Достоинства:


Комментарий:
отличная приставка, настроили быстро,перешли по Qкоду который прилагался продавцом,и аккаунт создали и подписку, всем большое спасибо за оперативность
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, всё пришло в отличном состоянии, приставка работает,сын очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Яна Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично , пришло очень хорошо запакованное . Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Все ок. Привезли в срок. Прислали фото упаковки перед отправкой. Хорошо запаковано. Черный геймпад оригинальный.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Потапов А.

Достоинства:


Комментарий:
Приставка класс. Всё пришло целое не мятое не рваное. Всё работает отлично. СПАСИБО магазину матрёшка надеюсь сыну подарок на новый год понравится!!!
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Иван Х.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично упаковано! Нет, не так! Все ОТЛИЧНО упаковано! После заказа пришли несколько сообщений с инструкциями, как начать пользоваться с учетом всех нюансов связанных с блокировками и ограничениями для россиян! Ревизия, как и указано! Собрали и отправили очень оперативно! Спасибо большое продавцу! Хотелось бы, чтобы так качественно к своей работе подходили во всех сферах и эти старания по достоинству оценивались!
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Комплектация как в заказе, всё включилось, все работает, джойстики дуал сенс огонь!!!
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Даниил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все соответствует описанию. Доставка раньше срока.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Анастасия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Получили недели две назад, быстро всё настроили. Оформили подписку, с дисков тоже пробовали, всё супер Продавцу спасибо! Ответственно подходит к своей работе - в чат присылает подробную инструкцию по настройке, фото отгрузки, флаер на подписку был вложен в коробку. 10 звёзд продавцу за такую чёткую работу!!!
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
Консоль работает чётко, дисковод так же. Упаковано нормально, пришло всё целое, небольшие мятины есть на коробке, пломбы на месте. Так что я доволен, спасибо продавцу!!!
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Вадим В.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло отлично упаковано, по инструкции продавца все подключили, игру грузит
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Олеся А.

Достоинства:


Комментарий:
Подарила мужу на день рождения, теперь и сама не могу оторваться)) Спасибо \"Матрёшке \" - это одно из лучших приобретений! Ещё и подписка со скидкой от магазина, спасибо!)



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PlayStation
Тип товара
Игровые приставки
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim cfi-2000a01 - это современное и мощное устройство, которое станет отличным выбором для любителей видеоигр. Одним из ключевых преимуществ данной модели является ее производительность. Благодаря мощному процессору и 1000 Гб SSD-накопителю, приставка обеспечивает быструю загрузку игр и плавное воспроизведение видео. Это позволяет наслаждаться игровым процессом без задержек и зависаний. Еще одним важным аспектом является наличие дисковода. Это означает, что вы сможете сохранять свои игры на дисках, что обеспечивает дополнительную безопасность и удобство. Белый цвет корпуса придает приставке стильный и современный вид, который будет гармонично смотреться в любом интерьере. Важно отметить, что данная модель поставляется без предустановленных игр. Это дает вам возможность самостоятельно выбрать игры, которые вам нравятся, и установить их на приставку. В целом, игровая приставка Sony PlayStation 5 Slim cfi-2000a01 - это отличный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и удобство использования.


Смотрите также: Игровые контроллеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательно упаковано, все вовремя, соответствует описанию. Продавца рекомендуем
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Елизавета Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный продавец, однозначно рекомендую. Все четко и по делу. Всегда был на связи, перед отправкой отправил фото запакованной PS5.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
в первую очередь хочу очень порекоммендовать продавца! упаковка отличная, все пришло целое, полный комплект, в срок! все работает, подарок удался, муж в восторге! однозначно могу заверить, заказывайте у Матрешки, они всегда на связи, отвечают быстро, чем могут помогут!
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Хотел бы выразить благодарность данному продавцу! Плойка была хорошо упакована плюс положили флаер со скидкой на подписку. По флаеру связались с ребятами через телеграмм, быстро создали аккаунт и оформили подписку. Спасибо Вам большое!
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу за отличный сервис и скидку партнёра. Подписка реально самая дешёвая на рынке -5%. Товар без нареканий. Цена за комплект приятная. Неделю проходил Ластуху 2 — всё отлично. Что называется: купил и играй!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Антон Д.

Достоинства:


Комментарий:
Плойка приехала целая,продавец красавчик, упаковал отлично,Матреха магазин хороший,успехов Вам!
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, всё работает исправно уже несколько месяцев. Но с доставкой мрак, курьер привёз к месту работы, а не на дом, и на несколько часов раньше. но к продавцу претензий нет
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Владимир Я.

Достоинства:


Комментарий:
пришла чётко в срок! упакована с любовью!!! есть горизонтальная установка (хотя написано что нет в комплекте) запустилась,установилась,обнавилась на одном дыхании,всё легко! советую,классная плойка!!!
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую продавца, все оперативно отправил, пришло хорошо запаковано. Продавец был всегда на связи и помог разобраться. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный магазин. Все на высшем уровне! Упаковано на совесть, все целое. Вложили буклет со скидкой на подписку.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Упакована супер!! Доставка вовремя! Все отлично работает! Ребята отзывчивые на вопросы! Работает кстати практически бесшумно
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Валерия К.

Достоинства:


Комментарий:
Приехало хорошо упаковано. Коробка от приставки была упакована ещё в одну. Покупала набор со вторым геймпадом. Все работает, в комплекте была вилка переходник. Играю уже месяц проблем нет. Продавец отправил фото приставки и отвечал оперативно на все вопросы. Приехало в срок.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Фирюза Э.

Достоинства:


Комментарий:
отличная приставка, настроили быстро,перешли по Qкоду который прилагался продавцом,и аккаунт создали и подписку, всем большое спасибо за оперативность
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, всё пришло в отличном состоянии, приставка работает,сын очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Яна Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично , пришло очень хорошо запакованное . Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Все ок. Привезли в срок. Прислали фото упаковки перед отправкой. Хорошо запаковано. Черный геймпад оригинальный.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Потапов А.

Достоинства:


Комментарий:
Приставка класс. Всё пришло целое не мятое не рваное. Всё работает отлично. СПАСИБО магазину матрёшка надеюсь сыну подарок на новый год понравится!!!
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Иван Х.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично упаковано! Нет, не так! Все ОТЛИЧНО упаковано! После заказа пришли несколько сообщений с инструкциями, как начать пользоваться с учетом всех нюансов связанных с блокировками и ограничениями для россиян! Ревизия, как и указано! Собрали и отправили очень оперативно! Спасибо большое продавцу! Хотелось бы, чтобы так качественно к своей работе подходили во всех сферах и эти старания по достоинству оценивались!
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Комплектация как в заказе, всё включилось, все работает, джойстики дуал сенс огонь!!!
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Даниил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все соответствует описанию. Доставка раньше срока.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Анастасия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Получили недели две назад, быстро всё настроили. Оформили подписку, с дисков тоже пробовали, всё супер Продавцу спасибо! Ответственно подходит к своей работе - в чат присылает подробную инструкцию по настройке, фото отгрузки, флаер на подписку был вложен в коробку. 10 звёзд продавцу за такую чёткую работу!!!
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
Консоль работает чётко, дисковод так же. Упаковано нормально, пришло всё целое, небольшие мятины есть на коробке, пломбы на месте. Так что я доволен, спасибо продавцу!!!
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Вадим В.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло отлично упаковано, по инструкции продавца все подключили, игру грузит
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Олеся А.

Достоинства:


Комментарий:
Подарила мужу на день рождения, теперь и сама не могу оторваться)) Спасибо \"Матрёшке \" - это одно из лучших приобретений! Ещё и подписка со скидкой от магазина, спасибо!)


Игровая консоль PlayStation 5 Slim CFI-2000A01 белый/черный в комплекте: игра: Marvels Spider-Man 2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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