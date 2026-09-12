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Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный

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Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный - фото 1
Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный - фото 2
Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный - фото 3
Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный - фото 4
Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный - фото 5
Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный - фото 6
Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный - фото 7
Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный - фото 8
Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
  • Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный - фото 1
  • Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный - фото 2
  • Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный - фото 3
  • Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный - фото 4
  • Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный - фото 5
  • Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный - фото 6
  • Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный - фото 7
  • Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный - фото 8
  • Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
2 380 руб.  5 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660425
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
80

Описание товара Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный

Лицевая поверхность из высококачественной экокожи, защита корпуса смартфона от ударов и царапин.

Отзывы о товаре Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Лицевая поверхность из высококачественной экокожи, защита корпуса смартфона от ударов и царапин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Samsung EF-VF731PBEGRU Flap Eco-Leather Case для Samsung Galaxy Z Flip5, чёрный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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