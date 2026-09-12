Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125)
Переключатель UGREEN CM332 (80125) HDMI Switcher 3 In 1 Out 4K@30HZ - это удобное устройство, которое позволяет подключить до трех HDMI устройств к одному дисплею, телевизору или проектору. Он подходит для подключения таких устройств, как игровые консоли Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Blu-ray плееры, DVD плееры, Roku TV Stick, ПК и другие. Этот переключатель имеет три входных порта HDMI и один выходной порт HDMI, что обеспечивает простое переключение между подключенными устройствами. Он поддерживает HDMI 1.4 и разрешение до 4K2K@30Hz, что обеспечивает отличное качество изображения. Устройство также совместимо с 3D видео и оборудовано инфракрасным портом для дистанционного управления. Для питания устройства используется Micro USB порт. Учитывайте, что кабель HDMI, подключенный к устройству, не должен быть слишком длинным - общая длина не должна превышать 8 м при разрешении 4K и 20 м при 1080p. Цвет переключателя - серый.
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