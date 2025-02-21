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Винтоверт Ryobi One+ RID1801M без аккумулятора в комплекте 5133001168 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Винтоверт Ryobi One+ RID1801M без аккумулятора в комплекте 5133001168

5 Отзывы
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Винтоверт Ryobi One+ RID1801M без аккумулятора в комплекте 5133001168
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
7 560 руб.  11 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659872
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
да
Комплектация
импульсная бита, 1х адаптер 3/8
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
220
Импульсный режим
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3400 уд/мин
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х9
Вес, кг.
1.5

Описание товара Винтоверт Ryobi One+ RID1801M без аккумулятора в комплекте 5133001168

Ryobi Винтоверт ONE+ RID1801M без аккумулятора в комплекте 5133001168. Max крутящий момент : 220Нм. Тип аккумулятора: Li-Ion/Ni-Cd. Напряжение аккумулятора: 18В. Зарядное устройство в комплекте: нет. Вес нетто: 1.2кг.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные

Отзывы о товаре Винтоверт Ryobi One+ RID1801M без аккумулятора в комплекте 5133001168

Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришло в срок ,на первом осмотре использование ,произвел хорошие в печктления,сидит в руке удобно ,шустрый мощный ,посмотрим как будет в деле
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
всё в комплекте,работает. доволен. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
не первый год пользуюсь этой фирмой,и нареканий пока не было. Своих денег стоит 100%. А по заказу пришел прям махом два дня и он на руках,плюс битки в комплекте маленький сюрприз но приятно!!!
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
Супер , всегда пользуюсь этой фирмой , продавец молодец 3 биты в подарок положили
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Elizabeth B.

Достоинства:


Комментарий:
товаром очень довольна, как и получатель сего подарка. качество на высоте, в комплект входят биты. Упакован был настолько хорошо, что пришлось прибегнуть к кащунским методам, чтоб вскрыть все упаковки на пункте выдачи, чтоб убедиться в качестве товара))) (Аккумулятор в видео покупался отдельно!) спасибо, что товар пришёл в срок в новогодние праздники! это просто бесконечная благодарность!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
да
Комплектация
импульсная бита, 1х адаптер 3/8
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
1
Макс. крутящий момент
220
Импульсный режим
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3400 уд/мин
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Ryobi Винтоверт ONE+ RID1801M без аккумулятора в комплекте 5133001168. Max крутящий момент : 220Нм. Тип аккумулятора: Li-Ion/Ni-Cd. Напряжение аккумулятора: 18В. Зарядное устройство в комплекте: нет. Вес нетто: 1.2кг.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
пришло в срок ,на первом осмотре использование ,произвел хорошие в печктления,сидит в руке удобно ,шустрый мощный ,посмотрим как будет в деле
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
всё в комплекте,работает. доволен. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
не первый год пользуюсь этой фирмой,и нареканий пока не было. Своих денег стоит 100%. А по заказу пришел прям махом два дня и он на руках,плюс битки в комплекте маленький сюрприз но приятно!!!
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
Супер , всегда пользуюсь этой фирмой , продавец молодец 3 биты в подарок положили
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Elizabeth B.

Достоинства:


Комментарий:
товаром очень довольна, как и получатель сего подарка. качество на высоте, в комплект входят биты. Упакован был настолько хорошо, что пришлось прибегнуть к кащунским методам, чтоб вскрыть все упаковки на пункте выдачи, чтоб убедиться в качестве товара))) (Аккумулятор в видео покупался отдельно!) спасибо, что товар пришёл в срок в новогодние праздники! это просто бесконечная благодарность!


Винтоверт Ryobi One+ RID1801M без аккумулятора в комплекте 5133001168 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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