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Накладка силикон iBox Crystal для Samsung Galaxy A05 (прозрачный) УТ000038246 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Накладка силикон iBox Crystal для Samsung Galaxy A05 (прозрачный) УТ000038246

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Накладка силикон iBox Crystal для Samsung Galaxy A05 (прозрачный) УТ000038246
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A05
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659502
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Характеристики

Бренд
iBOX
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A05
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х1
Вес, г.
100

Описание товара Накладка силикон iBox Crystal для Samsung Galaxy A05 (прозрачный) УТ000038246

Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Накладка силикон iBox Crystal для Samsung Galaxy A05 (прозрачный) УТ000038246




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Характеристики
Бренд
iBOX
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A05
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует заявленной модели


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накладка силикон iBox Crystal для Samsung Galaxy A05 (прозрачный) УТ000038246 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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