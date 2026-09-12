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Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218603614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218603614) виниловая пластинка

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Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218603614) виниловая пластинка - фото 1
Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218603614) виниловая пластинка - фото 2
Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218603614) виниловая пластинка - фото 3
Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218603614) виниловая пластинка - фото 4
Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218603614) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Wes Montgomery
Альбом (сингл)
Incredible Jazz Guitar
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218603614) виниловая пластинка - фото 1
  • Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218603614) виниловая пластинка - фото 2
  • Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218603614) виниловая пластинка - фото 3
  • Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218603614) виниловая пластинка - фото 4
  • Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218603614) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659292
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Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0025218603614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Wes Montgomery
Альбом (сингл)
Incredible Jazz Guitar
Жанр
Jazz
Трек-лист
Airegin, D-Natural Blues, Polka Dots And Moonbeams, Four On Six, West Coast Blues, In Your Own Sweet Way, Mister Walker, Gone With The Wind
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218603614) виниловая пластинка

The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery стал четвёртым альбомом гитариста. Большинство его треков считаются лучшими примерами двух отличительных техник Уэса – «выбора большим пальцем» и использования октав. В нем участвует Монтгомери в квартетном формате с замечательной ритм-секцией Томми Флэнагана, Перси Хита и Альберта «Тути» Хита. Многие считают этот альбом вершиной студийной работы Уэса. The Penguin Guide to Jazz выбрал этот альбом как часть предложенной «Core Collection», назвав его «вероятно, лучшей пластинкой Монтгомери, доступной на данный момент». Он получил пять звезд в журнале Down Beat, а Айра Гитлер написал: «Если бы кто-нибудь потратил время на внимательное изучение бюллетеней опроса критиков 1960 года, он бы увидел, что я был одним из двух, проголосовавших за Уэса Монтгомери как №1». на гитаре в установленной категории. Этот альбом во многом повлиял на мой голос. Сколько раз я слушал этот альбом, он мне не надоел. Я не думаю, что буду. Создавать легкую для прослушивания музыку со смыслом – это высокое достижение. Настоятельно рекомендуется. Монтгомери невероятный? Я ему верю!»



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218603614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0025218603614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Wes Montgomery
Альбом (сингл)
Incredible Jazz Guitar
Жанр
Jazz
Трек-лист
Airegin, D-Natural Blues, Polka Dots And Moonbeams, Four On Six, West Coast Blues, In Your Own Sweet Way, Mister Walker, Gone With The Wind
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery стал четвёртым альбомом гитариста. Большинство его треков считаются лучшими примерами двух отличительных техник Уэса – «выбора большим пальцем» и использования октав. В нем участвует Монтгомери в квартетном формате с замечательной ритм-секцией Томми Флэнагана, Перси Хита и Альберта «Тути» Хита. Многие считают этот альбом вершиной студийной работы Уэса. The Penguin Guide to Jazz выбрал этот альбом как часть предложенной «Core Collection», назвав его «вероятно, лучшей пластинкой Монтгомери, доступной на данный момент». Он получил пять звезд в журнале Down Beat, а Айра Гитлер написал: «Если бы кто-нибудь потратил время на внимательное изучение бюллетеней опроса критиков 1960 года, он бы увидел, что я был одним из двух, проголосовавших за Уэса Монтгомери как №1». на гитаре в установленной категории. Этот альбом во многом повлиял на мой голос. Сколько раз я слушал этот альбом, он мне не надоел. Я не думаю, что буду. Создавать легкую для прослушивания музыку со смыслом – это высокое достижение. Настоятельно рекомендуется. Монтгомери невероятный? Я ему верю!»


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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