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Daniel Shafran - Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: ''Arpeggione" Sonata (Analogue) (0753088255311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Daniel Shafran - Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: ''Arpeggione" Sonata (Analogue) (0753088255311) виниловая пластинка

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Daniel Shafran - Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: &#039;&#039;Arpeggione&quot; Sonata (Analogue) (0753088255311) виниловая пластинка - фото 1
Daniel Shafran - Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: &#039;&#039;Arpeggione&quot; Sonata (Analogue) (0753088255311) виниловая пластинка - фото 2
Daniel Shafran - Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: &#039;&#039;Arpeggione&quot; Sonata (Analogue) (0753088255311) виниловая пластинка - фото 3
Daniel Shafran - Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: &#039;&#039;Arpeggione&quot; Sonata (Analogue) (0753088255311) виниловая пластинка - фото 4
Daniel Shafran - Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: &#039;&#039;Arpeggione&quot; Sonata (Analogue) (0753088255311) виниловая пластинка - фото 5
Daniel Shafran - Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: &#039;&#039;Arpeggione&quot; Sonata (Analogue) (0753088255311) виниловая пластинка - фото 6
Daniel Shafran - Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: &#039;&#039;Arpeggione&quot; Sonata (Analogue) (0753088255311) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shostakovich, Schubert
Альбом (сингл)
Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: Arpeggione Sonata
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Daniel Shafran - Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: &#039;&#039;Arpeggione&quot; Sonata (Analogue) (0753088255311) виниловая пластинка - фото 1
  • Daniel Shafran - Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: &#039;&#039;Arpeggione&quot; Sonata (Analogue) (0753088255311) виниловая пластинка - фото 2
  • Daniel Shafran - Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: &#039;&#039;Arpeggione&quot; Sonata (Analogue) (0753088255311) виниловая пластинка - фото 3
  • Daniel Shafran - Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: &#039;&#039;Arpeggione&quot; Sonata (Analogue) (0753088255311) виниловая пластинка - фото 4
  • Daniel Shafran - Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: &#039;&#039;Arpeggione&quot; Sonata (Analogue) (0753088255311) виниловая пластинка - фото 5
  • Daniel Shafran - Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: &#039;&#039;Arpeggione&quot; Sonata (Analogue) (0753088255311) виниловая пластинка - фото 6
  • Daniel Shafran - Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: &#039;&#039;Arpeggione&quot; Sonata (Analogue) (0753088255311) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659274
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Daniel Shafran - Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: ''Arpeggione" Sonata (Analogue) (0753088255311) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088255311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shostakovich, Schubert
Альбом (сингл)
Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: Arpeggione Sonata
Трек-лист
First Movemeoderato, Second Movemeoderato Con Moto, Third Movemeargo, Fourth Movemellegretto, First Movemellegro Moderato, Second Movemedagio, Third Movemellegretto
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Daniel Shafran - Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: ''Arpeggione" Sonata (Analogue) (0753088255311) виниловая пластинка

Погрузитесь в великое искусство классической музыки с виниловой пластинкой Daniel Shafran Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: Arpeggione Sonata в ограниченном издании формата 1LP. Этот альбом является настоящим произведением искусства, перенося вас в мир изысканной музыки и виртуозного исполнения. Откройте для себя виолончельные сонаты Шостаковича и Шуберта в исполнении великого музыканта. Готовы купить эту виниловую пластинку и насладиться великолепием звучания классической музыкиx Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: Arpeggione Sonata от Daniel Shafran - ваш выбор для погружения в мир музыкальной гармонии.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Daniel Shafran - Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: ''Arpeggione" Sonata (Analogue) (0753088255311) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088255311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shostakovich, Schubert
Альбом (сингл)
Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: Arpeggione Sonata
Трек-лист
First Movemeoderato, Second Movemeoderato Con Moto, Third Movemeargo, Fourth Movemellegretto, First Movemellegro Moderato, Second Movemedagio, Third Movemellegretto
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в великое искусство классической музыки с виниловой пластинкой Daniel Shafran Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: Arpeggione Sonata в ограниченном издании формата 1LP. Этот альбом является настоящим произведением искусства, перенося вас в мир изысканной музыки и виртуозного исполнения. Откройте для себя виолончельные сонаты Шостаковича и Шуберта в исполнении великого музыканта. Готовы купить эту виниловую пластинку и насладиться великолепием звучания классической музыкиx Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: Arpeggione Sonata от Daniel Shafran - ваш выбор для погружения в мир музыкальной гармонии.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Daniel Shafran - Shostakovich: Cello Sonata/ Schubert: ''Arpeggione" Sonata (Analogue) (0753088255311) виниловая пластинка - стоимость товара 6510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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