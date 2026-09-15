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Run DMC - Raising Hell (Analogue, Original Master Recording) (0196588114519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Run DMC - Raising Hell (Analogue, Original Master Recording) (0196588114519) виниловая пластинка

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Run DMC - Raising Hell (Analogue, Original Master Recording) (0196588114519) виниловая пластинка - фото 1
Run DMC - Raising Hell (Analogue, Original Master Recording) (0196588114519) виниловая пластинка - фото 2
Run DMC - Raising Hell (Analogue, Original Master Recording) (0196588114519) виниловая пластинка - фото 3
Run DMC - Raising Hell (Analogue, Original Master Recording) (0196588114519) виниловая пластинка - фото 4
Run DMC - Raising Hell (Analogue, Original Master Recording) (0196588114519) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
RAISING HELL
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Run DMC - Raising Hell (Analogue, Original Master Recording) (0196588114519) виниловая пластинка - фото 1
  • Run DMC - Raising Hell (Analogue, Original Master Recording) (0196588114519) виниловая пластинка - фото 2
  • Run DMC - Raising Hell (Analogue, Original Master Recording) (0196588114519) виниловая пластинка - фото 3
  • Run DMC - Raising Hell (Analogue, Original Master Recording) (0196588114519) виниловая пластинка - фото 4
  • Run DMC - Raising Hell (Analogue, Original Master Recording) (0196588114519) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659258
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Run DMC - Raising Hell (Analogue, Original Master Recording) (0196588114519) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588114519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
RAISING HELL
Трек-лист
Peter Piper, Its Tricky, My Adidas, Walk This Way, Is It Live, Perfection, Hit It Run, Raising Hell, Illin, Dumb Girl, Son Of Byford, Black
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Run DMC - Raising Hell (Analogue, Original Master Recording) (0196588114519) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Peter Piper, Its Tricky, My Adidas, Walk This Way, Is It Live, Perfection, Hit It Run, Raising Hell, Illin, Dumb Girl, Son Of Byford, Black

Отзывы о товаре Run DMC - Raising Hell (Analogue, Original Master Recording) (0196588114519) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588114519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
RAISING HELL
Трек-лист
Peter Piper, Its Tricky, My Adidas, Walk This Way, Is It Live, Perfection, Hit It Run, Raising Hell, Illin, Dumb Girl, Son Of Byford, Black
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Peter Piper, Its Tricky, My Adidas, Walk This Way, Is It Live, Perfection, Hit It Run, Raising Hell, Illin, Dumb Girl, Son Of Byford, Black
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Run DMC - Raising Hell (Analogue, Original Master Recording) (0196588114519) виниловая пластинка – стоимость товара 8400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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