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Robert Wyatt - Ruth Is Stranger Than Richard (5034202204114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Robert Wyatt - Ruth Is Stranger Than Richard (5034202204114) виниловая пластинка

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Robert Wyatt - Ruth Is Stranger Than Richard (5034202204114) виниловая пластинка - фото 1
Robert Wyatt - Ruth Is Stranger Than Richard (5034202204114) виниловая пластинка - фото 2
Robert Wyatt - Ruth Is Stranger Than Richard (5034202204114) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Robert Wyatt
Альбом (сингл)
Ruth Is Stranger Than Richard
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robert Wyatt - Ruth Is Stranger Than Richard (5034202204114) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Wyatt - Ruth Is Stranger Than Richard (5034202204114) виниловая пластинка - фото 2
  • Robert Wyatt - Ruth Is Stranger Than Richard (5034202204114) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659233
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Robert Wyatt - Ruth Is Stranger Than Richard (5034202204114) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[5034202204114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Robert Wyatt
Альбом (сингл)
Ruth Is Stranger Than Richard
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Jeebies, N.I.O ( Information Order), Dondestan, Sight of the Wind, Shrinkwrap, Catholic Architecture, Worship, Costa (Memories of Under Development), Left on Man, Lisp Service
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Wyatt - Ruth Is Stranger Than Richard (5034202204114) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Jeebies, N.I.O ( Information Order), Dondestan, Sight of the Wind, Shrinkwrap, Catholic Architecture, Worship, Costa (Memories of Under Development), Left on Man, Lisp Service



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Robert Wyatt - Ruth Is Stranger Than Richard (5034202204114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[5034202204114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Robert Wyatt
Альбом (сингл)
Ruth Is Stranger Than Richard
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Jeebies, N.I.O ( Information Order), Dondestan, Sight of the Wind, Shrinkwrap, Catholic Architecture, Worship, Costa (Memories of Under Development), Left on Man, Lisp Service
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Jeebies, N.I.O ( Information Order), Dondestan, Sight of the Wind, Shrinkwrap, Catholic Architecture, Worship, Costa (Memories of Under Development), Left on Man, Lisp Service


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robert Wyatt - Ruth Is Stranger Than Richard (5034202204114) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3910 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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