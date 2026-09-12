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White, Tony Joe, Homemade Ice Cream (Analogue) (0753088270871) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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White, Tony Joe, Homemade Ice Cream (Analogue) (0753088270871) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка White, Tony Joe, Homemade Ice Cream (Analogue) (0753088270871)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659227
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Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара White, Tony Joe, Homemade Ice Cream (Analogue) (0753088270871) виниловая пластинка

Откройте для себя уникальное звучание и атмосферу альбома Homemade Ice Cream от Tony Joe White на двойном виниле. Этот альбом перенесет вас в мир блюза и кантри, наполненный удивительной аутентичностью и теплотой исполнения. Звуки гитары и характерный голос Tony Joe White создадут неповторимую атмосферу на вашей аудиосистеме. Готовы купить эту виниловую пластинку и насладиться звучанием Homemade Ice Creamx Откройте для себя музыкальное наследие этого талантливого исполнителя!

Отзывы о товаре White, Tony Joe, Homemade Ice Cream (Analogue) (0753088270871) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Откройте для себя уникальное звучание и атмосферу альбома Homemade Ice Cream от Tony Joe White на двойном виниле. Этот альбом перенесет вас в мир блюза и кантри, наполненный удивительной аутентичностью и теплотой исполнения. Звуки гитары и характерный голос Tony Joe White создадут неповторимую атмосферу на вашей аудиосистеме. Готовы купить эту виниловую пластинку и насладиться звучанием Homemade Ice Creamx Откройте для себя музыкальное наследие этого талантливого исполнителя!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


White, Tony Joe, Homemade Ice Cream (Analogue) (0753088270871) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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