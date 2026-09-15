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Tony Joe White - Black And White (Analogue) (0753088129315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tony Joe White - Black And White (Analogue) (0753088129315) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка White, Tony Joe, Black And White (Analogue) (0753088129315) - фото 1
Виниловая пластинка White, Tony Joe, Black And White (Analogue) (0753088129315) - фото 2
Виниловая пластинка White, Tony Joe, Black And White (Analogue) (0753088129315) - фото 3
Виниловая пластинка White, Tony Joe, Black And White (Analogue) (0753088129315) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка White, Tony Joe, Black And White (Analogue) (0753088129315) - фото 1
  • Виниловая пластинка White, Tony Joe, Black And White (Analogue) (0753088129315) - фото 2
  • Виниловая пластинка White, Tony Joe, Black And White (Analogue) (0753088129315) - фото 3
  • Виниловая пластинка White, Tony Joe, Black And White (Analogue) (0753088129315) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659226
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tony Joe White - Black And White (Analogue) (0753088129315) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tony Joe White - Black And White (Analogue) (0753088129315) виниловая пластинка

Запоминающийся первый альбом, в полной мере демонстрирующий очарование супер-иконы Swamp Rock, ТОНИ ДЖО УАЙТА. Включает WHOS MAKING LOVE ДЖОННИ ТЕЙЛОРА, LITTLE GREEN APPLES О. С. СМИТА и POLK SALAD ANNIE, рок-шедевр в исполнении Пресли. Мастеринг с использованием связного звука Кевина Грея с оригинальной аналоговой ленты, 180-граммовый тяжелый винил от Quality Records Pressings, лучшего в мире производителя пластинок.

Отзывы о товаре Tony Joe White - Black And White (Analogue) (0753088129315) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Запоминающийся первый альбом, в полной мере демонстрирующий очарование супер-иконы Swamp Rock, ТОНИ ДЖО УАЙТА. Включает WHOS MAKING LOVE ДЖОННИ ТЕЙЛОРА, LITTLE GREEN APPLES О. С. СМИТА и POLK SALAD ANNIE, рок-шедевр в исполнении Пресли. Мастеринг с использованием связного звука Кевина Грея с оригинальной аналоговой ленты, 180-граммовый тяжелый винил от Quality Records Pressings, лучшего в мире производителя пластинок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tony Joe White - Black And White (Analogue) (0753088129315) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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