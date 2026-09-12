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White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка

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White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка - фото 1
White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка - фото 2
White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка - фото 3
White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка - фото 4
White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка - фото 5
White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка - фото 6
White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка - фото 7
White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка - фото 8
White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
White Zombie
Альбом (сингл)
1
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка - фото 1
  • White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка - фото 2
  • White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка - фото 3
  • White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка - фото 4
  • White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка - фото 5
  • White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка - фото 6
  • White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка - фото 7
  • White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка - фото 8
  • White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659222
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records Inc., Концерн Группа Союз
Barcode
[0600753381564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
White Zombie
Альбом (сингл)
1
Трек-лист
Welcome To Planet Motherfucker / Psychoholic Slag, Knuckle Duster (Radio 1-A), Thunder Kiss 65, Black Sunshine, Soul-Crusher, Cosmic Monsters Inc., Spiderbaby (Yeah-Yeah-Yeah), I Am Legend, Knuckle Duster (Radio 2-B), Thrust!, One Big Crunch, Grindhouse (A Go-Go), Starface, Warp Asylum
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка

«La Sexorcisto: Devil Music Volume One» — третий студийный альбом американской метал-группы White Zombie, выпущенный 17 марта 1992 года на лейбле Geffen Records. Последний альбом, в котором играет барабанщик Айван де Прюм. Альбом сочетает в себя два жанра: грув-метала и хэви-метал, в сочетании с множеством семплов из фильмов категории B. Роб Зомби объяснил, что он хотел сохранить элемент грув-танца, черты которого часто отсутствует в метал-музыке. Вопреки слухам, альбом Devil Music Volume Two даже не планировался. White Zombie — американская метал-группа, основанная в Нью-Йорке, в 1985 году. В начале группа играла нойз-рок, но более известна в жанре индастриал-грув-метал с лирикой, основанной на фильмах ужасов. Группа официально распалась в 1998 году, почти сразу после выпуска вокалистом Робом Зомби сольного альбома «Hellbilly Deluxe». В 2000 году White Zombie были включены в VH1 «100 Greatest Artists of Hard Rock», под номером 56. В феврале 2011 года Роб Зомби в интервью для RockAAA сказал, что White Zombie никогда не воссоединятся.

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records Inc., Концерн Группа Союз
Barcode
[0600753381564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
White Zombie
Альбом (сингл)
1
Трек-лист
Welcome To Planet Motherfucker / Psychoholic Slag, Knuckle Duster (Radio 1-A), Thunder Kiss 65, Black Sunshine, Soul-Crusher, Cosmic Monsters Inc., Spiderbaby (Yeah-Yeah-Yeah), I Am Legend, Knuckle Duster (Radio 2-B), Thrust!, One Big Crunch, Grindhouse (A Go-Go), Starface, Warp Asylum
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
«La Sexorcisto: Devil Music Volume One» — третий студийный альбом американской метал-группы White Zombie, выпущенный 17 марта 1992 года на лейбле Geffen Records. Последний альбом, в котором играет барабанщик Айван де Прюм. Альбом сочетает в себя два жанра: грув-метала и хэви-метал, в сочетании с множеством семплов из фильмов категории B. Роб Зомби объяснил, что он хотел сохранить элемент грув-танца, черты которого часто отсутствует в метал-музыке. Вопреки слухам, альбом Devil Music Volume Two даже не планировался. White Zombie — американская метал-группа, основанная в Нью-Йорке, в 1985 году. В начале группа играла нойз-рок, но более известна в жанре индастриал-грув-метал с лирикой, основанной на фильмах ужасов. Группа официально распалась в 1998 году, почти сразу после выпуска вокалистом Робом Зомби сольного альбома «Hellbilly Deluxe». В 2000 году White Zombie были включены в VH1 «100 Greatest Artists of Hard Rock», под номером 56. В феврале 2011 года Роб Зомби в интервью для RockAAA сказал, что White Zombie никогда не воссоединятся.
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