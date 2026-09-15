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Weather Report - Weather Report (coloured) (8719262030893) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Weather Report - Weather Report (coloured) (8719262030893) виниловая пластинка

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Weather Report - Weather Report (coloured) (8719262030893) виниловая пластинка - фото 1
Weather Report - Weather Report (coloured) (8719262030893) виниловая пластинка - фото 2
Weather Report - Weather Report (coloured) (8719262030893) виниловая пластинка - фото 3
Weather Report - Weather Report (coloured) (8719262030893) виниловая пластинка - фото 4
Weather Report - Weather Report (coloured) (8719262030893) виниловая пластинка - фото 5
Weather Report - Weather Report (coloured) (8719262030893) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Weather Report
Альбом (сингл)
Weather Report
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Weather Report - Weather Report (coloured) (8719262030893) виниловая пластинка - фото 1
  • Weather Report - Weather Report (coloured) (8719262030893) виниловая пластинка - фото 2
  • Weather Report - Weather Report (coloured) (8719262030893) виниловая пластинка - фото 3
  • Weather Report - Weather Report (coloured) (8719262030893) виниловая пластинка - фото 4
  • Weather Report - Weather Report (coloured) (8719262030893) виниловая пластинка - фото 5
  • Weather Report - Weather Report (coloured) (8719262030893) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659215
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Weather Report - Weather Report (coloured) (8719262030893) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl ?
Barcode
[8719262030893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Weather Report
Альбом (сингл)
Weather Report
Трек-лист
Milky Way, Umbrellas, Seventh Arrow, Orange Lady, Morning Lake, Waterfall, Tears, Eurydice
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Weather Report - Weather Report (coloured) (8719262030893) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Milky Way, Umbrellas, Seventh Arrow, Orange Lady, Morning Lake, Waterfall, Tears, Eurydice



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Weather Report - Weather Report (coloured) (8719262030893) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl ?
Barcode
[8719262030893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Weather Report
Альбом (сингл)
Weather Report
Трек-лист
Milky Way, Umbrellas, Seventh Arrow, Orange Lady, Morning Lake, Waterfall, Tears, Eurydice
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Milky Way, Umbrellas, Seventh Arrow, Orange Lady, Morning Lake, Waterfall, Tears, Eurydice


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Weather Report - Weather Report (coloured) (8719262030893) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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