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Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) - фото 1
Виниловая пластинка Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) - фото 2
Виниловая пластинка Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) - фото 3
Виниловая пластинка Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) - фото 4
Виниловая пластинка Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) - фото 5
Виниловая пластинка Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) - фото 6
Виниловая пластинка Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) - фото 7
Виниловая пластинка Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) - фото 8
Виниловая пластинка Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) - фото 1
  • Виниловая пластинка Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) - фото 2
  • Виниловая пластинка Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) - фото 3
  • Виниловая пластинка Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) - фото 4
  • Виниловая пластинка Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) - фото 5
  • Виниловая пластинка Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) - фото 6
  • Виниловая пластинка Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) - фото 7
  • Виниловая пластинка Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) - фото 8
  • Виниловая пластинка Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659209
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) виниловая пластинка

«Black Market» - инструментальный джаз-фьюжн альбом, выпущенный группой Weather Report в 1976 году. Альбом был спродюсирован Джо Завинулом и Уэйном Шортером. Он был записан в декабре 1975 - январе 1976 года и выпущен в марте 1976 года на Columbia Records. Columbia выпустила его снова в виде цифрового ремастированного CD в 1991 году. Издание на желтом виниле.

Отзывы о товаре Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
«Black Market» - инструментальный джаз-фьюжн альбом, выпущенный группой Weather Report в 1976 году. Альбом был спродюсирован Джо Завинулом и Уэйном Шортером. Он был записан в декабре 1975 - январе 1976 года и выпущен в марте 1976 года на Columbia Records. Columbia выпустила его снова в виде цифрового ремастированного CD в 1991 году. Издание на желтом виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Weather Report, Black Market (coloured) (8719262030916) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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