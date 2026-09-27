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Rick Wakeman - A Gallery Of The Imagination (0636551826716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rick Wakeman - A Gallery Of The Imagination (0636551826716) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Wakeman, Rick, A Gallery Of The Imagination (0636551826716) - фото 1
Виниловая пластинка Wakeman, Rick, A Gallery Of The Imagination (0636551826716) - фото 2
Виниловая пластинка Wakeman, Rick, A Gallery Of The Imagination (0636551826716) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Wakeman, Rick, A Gallery Of The Imagination (0636551826716) - фото 1
  • Виниловая пластинка Wakeman, Rick, A Gallery Of The Imagination (0636551826716) - фото 2
  • Виниловая пластинка Wakeman, Rick, A Gallery Of The Imagination (0636551826716) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659199
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rick Wakeman - A Gallery Of The Imagination (0636551826716) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Madfish
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rick Wakeman - A Gallery Of The Imagination (0636551826716) виниловая пластинка

Первоначальная идея Галереи воображения возникла у первой учительницы Рика по фортепиано, миссис Саймс, с которой он занимался с пяти лет до поступления в Королевский музыкальный колледж. Она научила его, что музыка похожа на рисование картин: когда вы играете, вы рисуете картины посредством музыки - важный урок, который Рик никогда не забывал. Написав за последнее время довольно много новых произведений в разных стилях, Рик вспомнил совет своей любимой учительницы и решил представить произведения для нового альбома так, как будто это картины в галерее. Как в картинной галерее существует множество различных стилей, так и на A Gallery Of The Imagination представлено множество различных музыкальных стилей. В нем много явных прог-влияний, особенно в соло на Moog, а также есть два сольных фортепианных номера, которые отражают классические корни Рика и показывают влияние романтического периода. Не менее важным является сильное вокальное и мелодическое влияние на A Gallery Of The Imagination с восемью нетрадиционными вокальными произведениями, где характерная, описательная музыка Рика была тщательно аранжирована вокруг текста. Примерами разнообразия альбома являются веселые и в то же время тоскливые элементы в песне A Day Spent On The Pier, описывающей время, проведенное у моря, написанной в Саутволде и вызванной собственными воспоминаниями Рика о счастливых днях детства, проведенных на хелтер-скелтерах в Брайтоне и Клактоне и на пирсе в Саутси. Рик написал The Eyes Of A Child, имея в виду своих тринадцать внуков и осознавая свою ответственность за то, чтобы исправить мир для будущих поколений, а Cuban Carnival посвящена легкомысленным и веселым временам, которые Рик провел на Кубе со своей группой English Rock Ensemble. Если слушатели совершат музыкальную прогулку по галерее Рика, они найдут более чем достаточно, чтобы разжечь воображение и создать свои собственные картины в голове, слушая его новый альбом. Вот что говорит сам Рик: Одно из моих больших увлечений - ходить в музеи и картинные галереи и смотреть на все виды искусства, поэтому я подумал, почему бы не сделать музыкальную галерею. галерею воображенияx Люди могут рисовать свои собственные картины под разные типы музыки, которые есть на альбоме. Это очень разнообразно, и для меня это очень хорошо работает, потому что концепция связывает все воедино. Одна из идей, которую Рик хочет реализовать при выпуске альбома, заключается в том, чтобы слушатели могли рисовать или писать свои собственные картины или даже создавать скульптуры под музыку, которые затем можно будет выставить на всеобщее обозрение. Это очень тактильный альбом, - объясняет Рик. Я хочу, чтобы у людей было ощущение, что они могут прикоснуться к музыке. Состав музыкантов A Gallery Of The Imagination - как и в предыдущем альбоме Рика The Red Planet - включает The English Rock Ensemble: басист Ли Померой, гитарист Дэйв Колхун, барабанщик Эш Соан и Хейли Сандерсон, наиболее известная по своей работе в качестве певицы в шоу Strictly Come Dancing. Присоединяйтесь к Рику для прогулки по Галерее воображения - как он говорит, галерее, которая принадлежит всем.

Отзывы о товаре Rick Wakeman - A Gallery Of The Imagination (0636551826716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Madfish
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Первоначальная идея Галереи воображения возникла у первой учительницы Рика по фортепиано, миссис Саймс, с которой он занимался с пяти лет до поступления в Королевский музыкальный колледж. Она научила его, что музыка похожа на рисование картин: когда вы играете, вы рисуете картины посредством музыки - важный урок, который Рик никогда не забывал. Написав за последнее время довольно много новых произведений в разных стилях, Рик вспомнил совет своей любимой учительницы и решил представить произведения для нового альбома так, как будто это картины в галерее. Как в картинной галерее существует множество различных стилей, так и на A Gallery Of The Imagination представлено множество различных музыкальных стилей. В нем много явных прог-влияний, особенно в соло на Moog, а также есть два сольных фортепианных номера, которые отражают классические корни Рика и показывают влияние романтического периода. Не менее важным является сильное вокальное и мелодическое влияние на A Gallery Of The Imagination с восемью нетрадиционными вокальными произведениями, где характерная, описательная музыка Рика была тщательно аранжирована вокруг текста. Примерами разнообразия альбома являются веселые и в то же время тоскливые элементы в песне A Day Spent On The Pier, описывающей время, проведенное у моря, написанной в Саутволде и вызванной собственными воспоминаниями Рика о счастливых днях детства, проведенных на хелтер-скелтерах в Брайтоне и Клактоне и на пирсе в Саутси. Рик написал The Eyes Of A Child, имея в виду своих тринадцать внуков и осознавая свою ответственность за то, чтобы исправить мир для будущих поколений, а Cuban Carnival посвящена легкомысленным и веселым временам, которые Рик провел на Кубе со своей группой English Rock Ensemble. Если слушатели совершат музыкальную прогулку по галерее Рика, они найдут более чем достаточно, чтобы разжечь воображение и создать свои собственные картины в голове, слушая его новый альбом. Вот что говорит сам Рик: Одно из моих больших увлечений - ходить в музеи и картинные галереи и смотреть на все виды искусства, поэтому я подумал, почему бы не сделать музыкальную галерею. галерею воображенияx Люди могут рисовать свои собственные картины под разные типы музыки, которые есть на альбоме. Это очень разнообразно, и для меня это очень хорошо работает, потому что концепция связывает все воедино. Одна из идей, которую Рик хочет реализовать при выпуске альбома, заключается в том, чтобы слушатели могли рисовать или писать свои собственные картины или даже создавать скульптуры под музыку, которые затем можно будет выставить на всеобщее обозрение. Это очень тактильный альбом, - объясняет Рик. Я хочу, чтобы у людей было ощущение, что они могут прикоснуться к музыке. Состав музыкантов A Gallery Of The Imagination - как и в предыдущем альбоме Рика The Red Planet - включает The English Rock Ensemble: басист Ли Померой, гитарист Дэйв Колхун, барабанщик Эш Соан и Хейли Сандерсон, наиболее известная по своей работе в качестве певицы в шоу Strictly Come Dancing. Присоединяйтесь к Рику для прогулки по Галерее воображения - как он говорит, галерее, которая принадлежит всем.
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Доставка
Отзывы


Rick Wakeman - A Gallery Of The Imagination (0636551826716) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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