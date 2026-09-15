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Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка

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Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968), Vol. 2
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659182
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Entertainment Company
Barcode
[0603497828593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968), Vol. 2
Трек-лист
The Lovin Spoonful - Do You Believe in Magic, Love - 7 and 7 Is, Syndicate of Sound - Little Girl, Balloon Farm - A Question of Temperature, Swingin Medallions - Double Shot (Of My Babys Love), The Litter - Action Woman, The Music Machine - Talk Talk, The Five Americans - I See the Light, x & The Mysterians - 96 Tears, Richard & The Young Lions - Open Up Your Door, The Beau Brummels - Laugh Laugh, Clefs of Lavender Hill - Stop! - Get a Ticket, The Cherry Slush - I Cannot Stop You, The Mystic Tid
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка

Nuggets Vol. 2, изначально задуманный Ленни Кейем и выпущенный в честь 50-летия легендарного сборника.

Отзывы о товаре Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Entertainment Company
Barcode
[0603497828593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968), Vol. 2
Трек-лист
The Lovin Spoonful - Do You Believe in Magic, Love - 7 and 7 Is, Syndicate of Sound - Little Girl, Balloon Farm - A Question of Temperature, Swingin Medallions - Double Shot (Of My Babys Love), The Litter - Action Woman, The Music Machine - Talk Talk, The Five Americans - I See the Light, x & The Mysterians - 96 Tears, Richard & The Young Lions - Open Up Your Door, The Beau Brummels - Laugh Laugh, Clefs of Lavender Hill - Stop! - Get a Ticket, The Cherry Slush - I Cannot Stop You, The Mystic Tid
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Nuggets Vol. 2, изначально задуманный Ленни Кейем и выпущенный в честь 50-летия легендарного сборника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7220 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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