Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка

Трек-лист

The Lovin Spoonful - Do You Believe in Magic, Love - 7 and 7 Is, Syndicate of Sound - Little Girl, Balloon Farm - A Question of Temperature, Swingin Medallions - Double Shot (Of My Babys Love), The Litter - Action Woman, The Music Machine - Talk Talk, The Five Americans - I See the Light, x & The Mysterians - 96 Tears, Richard & The Young Lions - Open Up Your Door, The Beau Brummels - Laugh Laugh, Clefs of Lavender Hill - Stop! - Get a Ticket, The Cherry Slush - I Cannot Stop You, The Mystic Tid