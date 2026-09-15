Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968), Vol. 2
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
В наличии
Код товара: 659182
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Entertainment Company
Barcode
[0603497828593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968), Vol. 2
Трек-лист
The Lovin Spoonful - Do You Believe in Magic, Love - 7 and 7 Is, Syndicate of Sound - Little Girl, Balloon Farm - A Question of Temperature, Swingin Medallions - Double Shot (Of My Babys Love), The Litter - Action Woman, The Music Machine - Talk Talk, The Five Americans - I See the Light, x & The Mysterians - 96 Tears, Richard & The Young Lions - Open Up Your Door, The Beau Brummels - Laugh Laugh, Clefs of Lavender Hill - Stop! - Get a Ticket, The Cherry Slush - I Cannot Stop You, The Mystic Tid
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка
Nuggets Vol. 2, изначально задуманный Ленни Кейем и выпущенный в честь 50-летия легендарного сборника.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Entertainment Company
Barcode
[0603497828593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968), Vol. 2
Трек-лист
The Lovin Spoonful - Do You Believe in Magic, Love - 7 and 7 Is, Syndicate of Sound - Little Girl, Balloon Farm - A Question of Temperature, Swingin Medallions - Double Shot (Of My Babys Love), The Litter - Action Woman, The Music Machine - Talk Talk, The Five Americans - I See the Light, x & The Mysterians - 96 Tears, Richard & The Young Lions - Open Up Your Door, The Beau Brummels - Laugh Laugh, Clefs of Lavender Hill - Stop! - Get a Ticket, The Cherry Slush - I Cannot Stop You, The Mystic Tid
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Nuggets Vol. 2, изначально задуманный Ленни Кейем и выпущенный в честь 50-летия легендарного сборника.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7220 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) Vol.2 (coloured) (0603497828593) виниловая пластинка