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Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка

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Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка - фото 1
Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка - фото 2
Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка - фото 3
Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка - фото 4
Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка - фото 5
Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка - фото 6
Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка - фото 7
Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка - фото 8
Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка - фото 9
Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Chandra: The Phantom Ferry, Part I
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка - фото 1
  • Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка - фото 2
  • Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка - фото 3
  • Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка - фото 4
  • Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка - фото 5
  • Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка - фото 6
  • Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка - фото 7
  • Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка - фото 8
  • Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка - фото 9
  • Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659146
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644809618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Chandra: The Phantom Ferry, Part I
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Approaching Greenland At 7 PM, The Moondog Connection, Screaming Of The Dreamless Sleeper, The Unknown Is The Truth, The Dance Without Dancers, Child Lost In Wilderness, Sailor Of The Lost Arch, Verses Of A Sisong, Silence On A Crawler Lane
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Approaching Greenland At 7 PM, The Moondog Connection, Screaming Of The Dreamless Sleeper, The Unknown Is The Truth, The Dance Without Dancers, Child Lost In Wilderness, Sailor Of The Lost Arch, Verses Of A Sisong, Silence On A Crawler Lane

Отзывы о товаре Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644809618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Chandra: The Phantom Ferry, Part I
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Approaching Greenland At 7 PM, The Moondog Connection, Screaming Of The Dreamless Sleeper, The Unknown Is The Truth, The Dance Without Dancers, Child Lost In Wilderness, Sailor Of The Lost Arch, Verses Of A Sisong, Silence On A Crawler Lane
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Approaching Greenland At 7 PM, The Moondog Connection, Screaming Of The Dreamless Sleeper, The Unknown Is The Truth, The Dance Without Dancers, Child Lost In Wilderness, Sailor Of The Lost Arch, Verses Of A Sisong, Silence On A Crawler Lane
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tangerine Dream, Chandra: The Phantom Ferry - Part I (0802644809618) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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