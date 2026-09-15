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Blue Mitchell - Down With It! (Analogue, Tone Poet) (0602445395774) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blue Mitchell - Down With It! (Analogue, Tone Poet) (0602445395774) виниловая пластинка

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Blue Mitchell - Down With It! (Analogue, Tone Poet) (0602445395774) виниловая пластинка - фото 1
Blue Mitchell - Down With It! (Analogue, Tone Poet) (0602445395774) виниловая пластинка - фото 2
Blue Mitchell - Down With It! (Analogue, Tone Poet) (0602445395774) виниловая пластинка - фото 3
Blue Mitchell - Down With It! (Analogue, Tone Poet) (0602445395774) виниловая пластинка - фото 4
Blue Mitchell - Down With It! (Analogue, Tone Poet) (0602445395774) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blue Mitchell
Альбом (сингл)
Down With It!
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blue Mitchell - Down With It! (Analogue, Tone Poet) (0602445395774) виниловая пластинка - фото 1
  • Blue Mitchell - Down With It! (Analogue, Tone Poet) (0602445395774) виниловая пластинка - фото 2
  • Blue Mitchell - Down With It! (Analogue, Tone Poet) (0602445395774) виниловая пластинка - фото 3
  • Blue Mitchell - Down With It! (Analogue, Tone Poet) (0602445395774) виниловая пластинка - фото 4
  • Blue Mitchell - Down With It! (Analogue, Tone Poet) (0602445395774) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659093
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Blue Mitchell - Down With It! (Analogue, Tone Poet) (0602445395774) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445395774]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blue Mitchell
Альбом (сингл)
Down With It!
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Hi-Heel Sneakers, Perception, Alone, Alone And Alone, March On Selma, One Shirt, Stacy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blue Mitchell - Down With It! (Analogue, Tone Poet) (0602445395774) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Blue Mitchell / Down With It! (1LP) - это отличная возможность окунуться в классический звук джаза и насладиться талантом легендарного трубача Blue Mitchell. Альбом Down With It! перенесет вас в эпоху золотого джаза. Каждая композиция на этой пластинке сияет своей неподражаемой энергией и стилем. От мелодичных баллад до горячих и ритмичных импровизаций, каждый трек пропитан мастерством и харизмой Blue Mitchell и его музыкальных партнеров. Приобретение виниловой пластинки Blue Mitchell / Down With It! (1LP) - это не только покупка музыкального альбома, а возможность погрузиться в волшебный мир джаза и ощутить его истинное величие. Кристально чистый звук винила добавит особую атмосферу и глубину вашим музыкальным впечатлениям. Купить виниловую пластинку Blue Mitchell / Down With It! (1LP) - это прекрасная возможность создать уникальную музыкальную коллекцию и наслаждаться неповторимым звучанием джазовых мелодий, исполненных виртуозно и со страстью.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Blue Mitchell - Down With It! (Analogue, Tone Poet) (0602445395774) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445395774]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blue Mitchell
Альбом (сингл)
Down With It!
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Hi-Heel Sneakers, Perception, Alone, Alone And Alone, March On Selma, One Shirt, Stacy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Blue Mitchell / Down With It! (1LP) - это отличная возможность окунуться в классический звук джаза и насладиться талантом легендарного трубача Blue Mitchell. Альбом Down With It! перенесет вас в эпоху золотого джаза. Каждая композиция на этой пластинке сияет своей неподражаемой энергией и стилем. От мелодичных баллад до горячих и ритмичных импровизаций, каждый трек пропитан мастерством и харизмой Blue Mitchell и его музыкальных партнеров. Приобретение виниловой пластинки Blue Mitchell / Down With It! (1LP) - это не только покупка музыкального альбома, а возможность погрузиться в волшебный мир джаза и ощутить его истинное величие. Кристально чистый звук винила добавит особую атмосферу и глубину вашим музыкальным впечатлениям. Купить виниловую пластинку Blue Mitchell / Down With It! (1LP) - это прекрасная возможность создать уникальную музыкальную коллекцию и наслаждаться неповторимым звучанием джазовых мелодий, исполненных виртуозно и со страстью.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blue Mitchell - Down With It! (Analogue, Tone Poet) (0602445395774) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6750 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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