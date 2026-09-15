Top.Mail.Ru
Paul McCartney - Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Paul McCartney - Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 1
Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 2
Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 3
Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 4
Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 5
Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 6
Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 7
Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 8
Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 9
Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 10
Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 11
Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 12
Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 1
  • Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 2
  • Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 3
  • Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 4
  • Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 5
  • Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 6
  • Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 7
  • Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 8
  • Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 9
  • Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 10
  • Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 11
  • Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 12
  • Виниловая пластинка McCartney, Paul, Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659075
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Paul McCartney - Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul McCartney - Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) виниловая пластинка

Лимитированное переиздание в честь 50-летия альбома Band On The Run Пола Маккартни и его группы Wings содержит оригинальный альбом и второй диск с ранее не издававшимися миксами песен. Издание на виниле.. В честь 50-летия Band On The Run это специальное издание было выполнено на половинной скорости с использованием трансфера в высоком разрешении с оригинальных мастер-лент 1973 года Майлзом Шоуэллом в легендарной студии Abbey Road Studios в Лондоне. Треклист отражает релиз в США, в который входит песня «Helen Wheels». В комплект входит двусторонний раскладывающийся постер с фотографиями, сделанными Линдой Маккартни.

Отзывы о товаре Paul McCartney - Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лимитированное переиздание в честь 50-летия альбома Band On The Run Пола Маккартни и его группы Wings содержит оригинальный альбом и второй диск с ранее не издававшимися миксами песен. Издание на виниле.. В честь 50-летия Band On The Run это специальное издание было выполнено на половинной скорости с использованием трансфера в высоком разрешении с оригинальных мастер-лент 1973 года Майлзом Шоуэллом в легендарной студии Abbey Road Studios в Лондоне. Треклист отражает релиз в США, в который входит песня «Helen Wheels». В комплект входит двусторонний раскладывающийся постер с фотографиями, сделанными Линдой Маккартни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul McCartney - Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) виниловая пластинка - купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...