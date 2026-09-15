Paul McCartney - Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
В наличии
Код товара: 659075
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paul McCartney - Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) виниловая пластинка
Лимитированное переиздание в честь 50-летия альбома Band On The Run Пола Маккартни и его группы Wings содержит оригинальный альбом и второй диск с ранее не издававшимися миксами песен. Издание на виниле.. В честь 50-летия Band On The Run это специальное издание было выполнено на половинной скорости с использованием трансфера в высоком разрешении с оригинальных мастер-лент 1973 года Майлзом Шоуэллом в легендарной студии Abbey Road Studios в Лондоне. Треклист отражает релиз в США, в который входит песня «Helen Wheels». В комплект входит двусторонний раскладывающийся постер с фотографиями, сделанными Линдой Маккартни.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Лимитированное переиздание в честь 50-летия альбома Band On The Run Пола Маккартни и его группы Wings содержит оригинальный альбом и второй диск с ранее не издававшимися миксами песен. Издание на виниле.. В честь 50-летия Band On The Run это специальное издание было выполнено на половинной скорости с использованием трансфера в высоком разрешении с оригинальных мастер-лент 1973 года Майлзом Шоуэллом в легендарной студии Abbey Road Studios в Лондоне. Треклист отражает релиз в США, в который входит песня «Helen Wheels». В комплект входит двусторонний раскладывающийся постер с фотографиями, сделанными Линдой Маккартни.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Paul McCartney - Band On The Run (Half Speed) (0602455435620) виниловая пластинка - купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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