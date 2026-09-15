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Little Feat - Little Feat (Analogue, Original Master Recording) (0821797129916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Little Feat - Little Feat (Analogue, Original Master Recording) (0821797129916) виниловая пластинка

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Little Feat - Little Feat (Analogue, Original Master Recording) (0821797129916) виниловая пластинка - фото 1
Little Feat - Little Feat (Analogue, Original Master Recording) (0821797129916) виниловая пластинка - фото 2
Little Feat - Little Feat (Analogue, Original Master Recording) (0821797129916) виниловая пластинка - фото 3
Little Feat - Little Feat (Analogue, Original Master Recording) (0821797129916) виниловая пластинка - фото 4
Little Feat - Little Feat (Analogue, Original Master Recording) (0821797129916) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Little Feat
Альбом (сингл)
Little Feat
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Little Feat - Little Feat (Analogue, Original Master Recording) (0821797129916) виниловая пластинка - фото 1
  • Little Feat - Little Feat (Analogue, Original Master Recording) (0821797129916) виниловая пластинка - фото 2
  • Little Feat - Little Feat (Analogue, Original Master Recording) (0821797129916) виниловая пластинка - фото 3
  • Little Feat - Little Feat (Analogue, Original Master Recording) (0821797129916) виниловая пластинка - фото 4
  • Little Feat - Little Feat (Analogue, Original Master Recording) (0821797129916) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659041
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Little Feat - Little Feat (Analogue, Original Master Recording) (0821797129916) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797129916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Little Feat
Альбом (сингл)
Little Feat
Трек-лист
Snakes On Everything, Strawberry Flats, Truck Stop Girl, Brides Of Jesus, Willin, Hamburger Midnight, Forty Four Blues / How Many More Years, Crack In Your Door, IVe Been The One, Takin My Time, Crazy Captain Gunboat Willie
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Little Feat - Little Feat (Analogue, Original Master Recording) (0821797129916) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Snakes On Everything, Strawberry Flats, Truck Stop Girl, Brides Of Jesus, Willin, Hamburger Midnight, Forty Four Blues / How Many More Years, Crack In Your Door, IVe Been The One, Takin My Time, Crazy Captain Gunboat Willie

Отзывы о товаре Little Feat - Little Feat (Analogue, Original Master Recording) (0821797129916) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797129916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Little Feat
Альбом (сингл)
Little Feat
Трек-лист
Snakes On Everything, Strawberry Flats, Truck Stop Girl, Brides Of Jesus, Willin, Hamburger Midnight, Forty Four Blues / How Many More Years, Crack In Your Door, IVe Been The One, Takin My Time, Crazy Captain Gunboat Willie
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Snakes On Everything, Strawberry Flats, Truck Stop Girl, Brides Of Jesus, Willin, Hamburger Midnight, Forty Four Blues / How Many More Years, Crack In Your Door, IVe Been The One, Takin My Time, Crazy Captain Gunboat Willie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Little Feat - Little Feat (Analogue, Original Master Recording) (0821797129916) виниловая пластинка - стоимость товара 5570 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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