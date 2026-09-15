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OST - Una Pistola Per Ringo/ Il Ritorno Di Ringo (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024555) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Una Pistola Per Ringo/ Il Ritorno Di Ringo (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024555) виниловая пластинка

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OST - Una Pistola Per Ringo/ Il Ritorno Di Ringo (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024555) виниловая пластинка - фото 1
OST - Una Pistola Per Ringo/ Il Ritorno Di Ringo (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024555) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Una Pistola Per Ringo/ Il Ritorno Di Ringo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Una Pistola Per Ringo/ Il Ritorno Di Ringo (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024555) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Una Pistola Per Ringo/ Il Ritorno Di Ringo (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024555) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659034
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Una Pistola Per Ringo/ Il Ritorno Di Ringo (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024555) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158024555]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Una Pistola Per Ringo/ Il Ritorno Di Ringo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Angel Face (Paoli), Honk Tonky, Suspense Grottesca, Rag Sospeso, Messico Eroico, Bamba Bambina, Lattesa, Lo Scontro, La Strage, A10 Una Pistola Per Ringo, Testa (Attanasio), Il Travestimento, Lo Sceriffo Carson, Dai Fuentes, Lincontro Con La Figlia, Il Funerale (Il Silenzio), Barnaba, Il Matrimonio E La Vendetta, La Pace Torna A Mimbres
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Una Pistola Per Ringo/ Il Ritorno Di Ringo (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024555) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку OST / Una Pistola Per Ringo / Il Ritorno Di Ringo (Ennio Morricone) (Crystal, Limited) (1LP) – это уникальная возможность обогатить свою коллекцию музыкальных произведений. Альбом Una Pistola Per Ringo / Il Ritorno Di Ringo, композитором которого является Ennio Morricone, представлен в формате одиночного винилового диска, изданного на прозрачной кристаллической пластинке. В этом альбоме вы найдете великолепные музыкальные композиции, написанные виртуозным и талантливым Ennio Morricone. Купить виниловую пластинку OST / Una Pistola Per Ringo / Il Ritorno Di Ringo (Ennio Morricone) (Crystal, Limited) (1LP) – это прекрасная возможность для коллекционеров виниловых записей и ценителей музыки. Ощутите великолепие звуковых треков, созданных великим мастером Ennio Morricone, и погрузитесь в захватывающую атмосферу фильмов Una Pistola Per Ringo и Il Ritorno Di Ringo.



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Una Pistola Per Ringo/ Il Ritorno Di Ringo (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024555) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158024555]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Una Pistola Per Ringo/ Il Ritorno Di Ringo
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Angel Face (Paoli), Honk Tonky, Suspense Grottesca, Rag Sospeso, Messico Eroico, Bamba Bambina, Lattesa, Lo Scontro, La Strage, A10 Una Pistola Per Ringo, Testa (Attanasio), Il Travestimento, Lo Sceriffo Carson, Dai Fuentes, Lincontro Con La Figlia, Il Funerale (Il Silenzio), Barnaba, Il Matrimonio E La Vendetta, La Pace Torna A Mimbres
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку OST / Una Pistola Per Ringo / Il Ritorno Di Ringo (Ennio Morricone) (Crystal, Limited) (1LP) – это уникальная возможность обогатить свою коллекцию музыкальных произведений. Альбом Una Pistola Per Ringo / Il Ritorno Di Ringo, композитором которого является Ennio Morricone, представлен в формате одиночного винилового диска, изданного на прозрачной кристаллической пластинке. В этом альбоме вы найдете великолепные музыкальные композиции, написанные виртуозным и талантливым Ennio Morricone. Купить виниловую пластинку OST / Una Pistola Per Ringo / Il Ritorno Di Ringo (Ennio Morricone) (Crystal, Limited) (1LP) – это прекрасная возможность для коллекционеров виниловых записей и ценителей музыки. Ощутите великолепие звуковых треков, созданных великим мастером Ennio Morricone, и погрузитесь в захватывающую атмосферу фильмов Una Pistola Per Ringo и Il Ritorno Di Ringo.


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Una Pistola Per Ringo/ Il Ritorno Di Ringo (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024555) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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