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OST - The Cat O' Nine Tails (Ennio Morricone) (8016158307740) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - The Cat O' Nine Tails (Ennio Morricone) (8016158307740) виниловая пластинка

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OST - The Cat O&#039; Nine Tails (Ennio Morricone) (8016158307740) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Cat O&#039; Nine Tails (Ennio Morricone) (8016158307740) виниловая пластинка - фото 2
OST - The Cat O&#039; Nine Tails (Ennio Morricone) (8016158307740) виниловая пластинка - фото 3
OST - The Cat O&#039; Nine Tails (Ennio Morricone) (8016158307740) виниловая пластинка - фото 4
OST - The Cat O&#039; Nine Tails (Ennio Morricone) (8016158307740) виниловая пластинка - фото 5
OST - The Cat O&#039; Nine Tails (Ennio Morricone) (8016158307740) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
The Cat O Nine Tails
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Cat O&#039; Nine Tails (Ennio Morricone) (8016158307740) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Cat O&#039; Nine Tails (Ennio Morricone) (8016158307740) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The Cat O&#039; Nine Tails (Ennio Morricone) (8016158307740) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - The Cat O&#039; Nine Tails (Ennio Morricone) (8016158307740) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - The Cat O&#039; Nine Tails (Ennio Morricone) (8016158307740) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - The Cat O&#039; Nine Tails (Ennio Morricone) (8016158307740) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659027
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - The Cat O' Nine Tails (Ennio Morricone) (8016158307740) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158307740]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
The Cat O Nine Tails
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Ninna Nanna In Blu, 1970, Sottintesi, Parabola Del Paradosso, Parabola Prima, Parabola Seconda, Dissociazione, Dissociazione Seconda, Passeggiata Notturna (Movie Version), Metafora Finale, Piaccaggio, Ninna Nanna In Blu (Movie Takes Variation)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Cat O' Nine Tails (Ennio Morricone) (8016158307740) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку OST / The Cat O Nine Tails (Ennio Morricone) (Gatefold) (1LP) - это отличная возможность попасть в мир захватывающей и захватывающей музыки, созданной легендарным композитором Эннио Морриконе. Альбом The Cat O Nine Tails является настоящим произведением искусства и отличным примером таланта Морриконе. В каждой композиции он удивляет своим мелодическим чувством, аранжировками и гармонией. Гейтфолд оформление добавляет особый шарм этой пластинке. Вы сможете насладиться не только прекрасными музыкальными композициями, но и качественным визуальным исполнением альбома. Приобретая виниловую пластинку OST / The Cat O Nine Tails (Ennio Morricone) (Gatefold) (1LP), вы получаете не только культовый альбом Эннио Морриконе, но и возможность окунуться в уникальное музыкальное путешествие. Не упустите шанс купить виниловую пластинку OST / The Cat O Nine Tails (Ennio Morricone) (Gatefold) (1LP) и насладиться превосходной музыкой, которая перенесет вас в мир удивительных звуков и эмоций.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - The Cat O' Nine Tails (Ennio Morricone) (8016158307740) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158307740]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
The Cat O Nine Tails
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Ninna Nanna In Blu, 1970, Sottintesi, Parabola Del Paradosso, Parabola Prima, Parabola Seconda, Dissociazione, Dissociazione Seconda, Passeggiata Notturna (Movie Version), Metafora Finale, Piaccaggio, Ninna Nanna In Blu (Movie Takes Variation)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Купить виниловую пластинку OST / The Cat O Nine Tails (Ennio Morricone) (Gatefold) (1LP) - это отличная возможность попасть в мир захватывающей и захватывающей музыки, созданной легендарным композитором Эннио Морриконе. Альбом The Cat O Nine Tails является настоящим произведением искусства и отличным примером таланта Морриконе. В каждой композиции он удивляет своим мелодическим чувством, аранжировками и гармонией. Гейтфолд оформление добавляет особый шарм этой пластинке. Вы сможете насладиться не только прекрасными музыкальными композициями, но и качественным визуальным исполнением альбома. Приобретая виниловую пластинку OST / The Cat O Nine Tails (Ennio Morricone) (Gatefold) (1LP), вы получаете не только культовый альбом Эннио Морриконе, но и возможность окунуться в уникальное музыкальное путешествие. Не упустите шанс купить виниловую пластинку OST / The Cat O Nine Tails (Ennio Morricone) (Gatefold) (1LP) и насладиться превосходной музыкой, которая перенесет вас в мир удивительных звуков и эмоций.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Cat O' Nine Tails (Ennio Morricone) (8016158307740) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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