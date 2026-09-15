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OST - Scacco Alla Regina (Piero Piccioni) (coloured) (8004644009117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Scacco Alla Regina (Piero Piccioni) (coloured) (8004644009117) виниловая пластинка

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OST - Scacco Alla Regina (Piero Piccioni) (coloured) (8004644009117) виниловая пластинка - фото 1
OST - Scacco Alla Regina (Piero Piccioni) (coloured) (8004644009117) виниловая пластинка - фото 2
OST - Scacco Alla Regina (Piero Piccioni) (coloured) (8004644009117) виниловая пластинка - фото 3
OST - Scacco Alla Regina (Piero Piccioni) (coloured) (8004644009117) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Piero Piccioni
Альбом (сингл)
Scacco Alla Regina
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Scacco Alla Regina (Piero Piccioni) (coloured) (8004644009117) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Scacco Alla Regina (Piero Piccioni) (coloured) (8004644009117) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Scacco Alla Regina (Piero Piccioni) (coloured) (8004644009117) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Scacco Alla Regina (Piero Piccioni) (coloured) (8004644009117) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659026
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Scacco Alla Regina (Piero Piccioni) (coloured) (8004644009117) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cinevox
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cinevox
Barcode
[8004644009117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Piero Piccioni
Альбом (сингл)
Scacco Alla Regina
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Capriccio, Aspetto Ancora Un Giorno, The Redcoat, Sognando La Tua Voce, Con O Senza Sole, Soli In Vacanza, ? Vero, Ogni Mondo ? Felice, Scacco Alla Regina, Re, LAlfiere, La Torre, Nero Pi? Bianco, Poche Mosse Alla Fine, I Cavalli
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Scacco Alla Regina (Piero Piccioni) (coloured) (8004644009117) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку OST / Scacco Alla Regina (Piero Piccioni) (Blue Marbled, Gatefold, Limited) (1LP) - это уникальная возможность погрузиться в мир увлекательной и завораживающей музыки, созданной знаменитым композитором Пьеро Пиччиони. Альбом Scacco Alla Regina является настоящим шедевром музыки и прекрасным примером таланта Пиччиони. Каждая композиция на этой пластинке переносит слушателя в мир загадок и насыщенных эмоций, создавая неповторимую атмосферу. Гейтфолд оформление придает этой пластинке особый шарм. Вы сможете не только насладиться потрясающими музыкальными композициями, но и насладиться качественным визуальным исполнением альбома. Ограниченный выпуск в синем мраморном виниле делает эту пластинку по-настоящему коллекционной и уникальной. Купить виниловую пластинку OST / Scacco Alla Regina (Piero Piccioni) (Blue Marbled, Gatefold, Limited) (1LP) - значит оценить настоящее искусство музыки и добавить прекрасное произведение в свою коллекцию. Не упустите возможность приобрести этот великолепный альбом и насладиться потрясающей музыкой, которая погрузит вас в захватывающий мир звуков и эмоций.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Scacco Alla Regina (Piero Piccioni) (coloured) (8004644009117) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Cinevox
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cinevox
Barcode
[8004644009117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Piero Piccioni
Альбом (сингл)
Scacco Alla Regina
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Capriccio, Aspetto Ancora Un Giorno, The Redcoat, Sognando La Tua Voce, Con O Senza Sole, Soli In Vacanza, ? Vero, Ogni Mondo ? Felice, Scacco Alla Regina, Re, LAlfiere, La Torre, Nero Pi? Bianco, Poche Mosse Alla Fine, I Cavalli
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Купить виниловую пластинку OST / Scacco Alla Regina (Piero Piccioni) (Blue Marbled, Gatefold, Limited) (1LP) - это уникальная возможность погрузиться в мир увлекательной и завораживающей музыки, созданной знаменитым композитором Пьеро Пиччиони. Альбом Scacco Alla Regina является настоящим шедевром музыки и прекрасным примером таланта Пиччиони. Каждая композиция на этой пластинке переносит слушателя в мир загадок и насыщенных эмоций, создавая неповторимую атмосферу. Гейтфолд оформление придает этой пластинке особый шарм. Вы сможете не только насладиться потрясающими музыкальными композициями, но и насладиться качественным визуальным исполнением альбома. Ограниченный выпуск в синем мраморном виниле делает эту пластинку по-настоящему коллекционной и уникальной. Купить виниловую пластинку OST / Scacco Alla Regina (Piero Piccioni) (Blue Marbled, Gatefold, Limited) (1LP) - значит оценить настоящее искусство музыки и добавить прекрасное произведение в свою коллекцию. Не упустите возможность приобрести этот великолепный альбом и насладиться потрясающей музыкой, которая погрузит вас в захватывающий мир звуков и эмоций.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Scacco Alla Regina (Piero Piccioni) (coloured) (8004644009117) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3910 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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