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OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка

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OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка - фото 1
OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка - фото 2
OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка - фото 3
OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка - фото 4
OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка - фото 5
OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка - фото 6
OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка - фото 7
OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка - фото 8
OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка - фото 9
OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mark Korven
Альбом (сингл)
Resident Evil Welcome To Raccoon City
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659024
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[[8719262023239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mark Korven
Альбом (сингл)
Resident Evil Welcome To Raccoon City
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Opening, Highway Accident, Chasing Lisa, The Crow, Claire & The Neighbours, RPD, Runaway Truck, Helicopter - Dog Attack, Mansion Search, Library - Ben In Jail, Breach - Orphanage, Nursery - Battle, Experiments - Shoot Out, The Train
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка

«Resident Evil Welcome To Raccoon City» — саундтрек к фильму 2021 года Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити, написанный и снятый Йоханнесом Робертсом. Музыка к картине создана Марком Корвеном. Он наиболее известен своей работой над культовым научно-фантастическим фильмом ужасов «Куб» (1997), а совсем недавно сотрудничал с режиссером Робертом Эггерсом над знаменитыми историческими фильмами ужасов «Ведьма» (2015) и «Маяк» (2019). Издание на красном виниле.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[[8719262023239]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mark Korven
Альбом (сингл)
Resident Evil Welcome To Raccoon City
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Opening, Highway Accident, Chasing Lisa, The Crow, Claire & The Neighbours, RPD, Runaway Truck, Helicopter - Dog Attack, Mansion Search, Library - Ben In Jail, Breach - Orphanage, Nursery - Battle, Experiments - Shoot Out, The Train
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
«Resident Evil Welcome To Raccoon City» — саундтрек к фильму 2021 года Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити, написанный и снятый Йоханнесом Робертсом. Музыка к картине создана Марком Корвеном. Он наиболее известен своей работой над культовым научно-фантастическим фильмом ужасов «Куб» (1997), а совсем недавно сотрудничал с режиссером Робертом Эггерсом над знаменитыми историческими фильмами ужасов «Ведьма» (2015) и «Маяк» (2019). Издание на красном виниле.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Resident Evil: Welcome To Raccoon City (Mark Korven) (coloured) (8719262023239) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5490 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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