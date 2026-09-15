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OST - La Califfa (Ennio Morricone) (coloured) (8016158018950) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - La Califfa (Ennio Morricone) (coloured) (8016158018950) виниловая пластинка

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OST - La Califfa (Ennio Morricone) (coloured) (8016158018950) виниловая пластинка - фото 1
OST - La Califfa (Ennio Morricone) (coloured) (8016158018950) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
La Califfa
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - La Califfa (Ennio Morricone) (coloured) (8016158018950) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - La Califfa (Ennio Morricone) (coloured) (8016158018950) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659018
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - La Califfa (Ennio Morricone) (coloured) (8016158018950) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158018950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
La Califfa
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Sangue SullAsfalto, La Pace Interiore, Addia Alla Fabbrica, Fiume, Dentro La Macchina, Fari Nella Notte, Finale, La Califfa, Gelo E Disprezzo, La Donna E La Gente, La Pace Interiore, La Donna E La Campagna, LImpatto, Prima E Dopo LAmore
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - La Califfa (Ennio Morricone) (coloured) (8016158018950) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку OST / La Califfa (Ennio Morricone) (Crystal, Limited) (1LP) - это уникальная возможность обладать шедевральной музыкой композитора Эннио Морриконе, созданной для фильма La Califfa. Альбом La Califfa - это истинное произведение искусства, которое заполняет пространство величественными звуками и эмоциональными мелодиями. Каждая композиция уносит вас в захватывающий мир кино и пробуждает глубокие чувства. Виниловая пластинка OST / La Califfa (Ennio Morricone) (Crystal, Limited) (1LP) является уникальным изданием ограниченного тиража в кристальном цвете. Это удивительное издание не только станет ценным активом вашей коллекции, но и позволит вам насладиться неповторимым звучанием музыки в высоком качестве. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку OST / La Califfa (Ennio Morricone) (Crystal, Limited) (1LP) и окунуться в яркий мир музыки, который создан для настоящих ценителей искусства. Эта пластинка станет прекрасным дополнением вашей коллекции и идеальным подарком для поклонников музыки Эннио Морриконе.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - La Califfa (Ennio Morricone) (coloured) (8016158018950) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158018950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
La Califfa
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Sangue SullAsfalto, La Pace Interiore, Addia Alla Fabbrica, Fiume, Dentro La Macchina, Fari Nella Notte, Finale, La Califfa, Gelo E Disprezzo, La Donna E La Gente, La Pace Interiore, La Donna E La Campagna, LImpatto, Prima E Dopo LAmore
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Купить виниловую пластинку OST / La Califfa (Ennio Morricone) (Crystal, Limited) (1LP) - это уникальная возможность обладать шедевральной музыкой композитора Эннио Морриконе, созданной для фильма La Califfa. Альбом La Califfa - это истинное произведение искусства, которое заполняет пространство величественными звуками и эмоциональными мелодиями. Каждая композиция уносит вас в захватывающий мир кино и пробуждает глубокие чувства. Виниловая пластинка OST / La Califfa (Ennio Morricone) (Crystal, Limited) (1LP) является уникальным изданием ограниченного тиража в кристальном цвете. Это удивительное издание не только станет ценным активом вашей коллекции, но и позволит вам насладиться неповторимым звучанием музыки в высоком качестве. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку OST / La Califfa (Ennio Morricone) (Crystal, Limited) (1LP) и окунуться в яркий мир музыки, который создан для настоящих ценителей искусства. Эта пластинка станет прекрасным дополнением вашей коллекции и идеальным подарком для поклонников музыки Эннио Морриконе.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - La Califfa (Ennio Morricone) (coloured) (8016158018950) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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