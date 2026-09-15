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Orphaned Land - A Heaven You May Create (0196588416019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Orphaned Land - A Heaven You May Create (0196588416019) виниловая пластинка

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Orphaned Land - A Heaven You May Create (0196588416019) виниловая пластинка - фото 1
Orphaned Land - A Heaven You May Create (0196588416019) виниловая пластинка - фото 2
Orphaned Land - A Heaven You May Create (0196588416019) виниловая пластинка - фото 3
Orphaned Land - A Heaven You May Create (0196588416019) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
ORPHANED LAND
Альбом (сингл)
A Heaven You May Create
Жанр
Зарубежный Doom Gothic Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Orphaned Land - A Heaven You May Create (0196588416019) виниловая пластинка - фото 1
  • Orphaned Land - A Heaven You May Create (0196588416019) виниловая пластинка - фото 2
  • Orphaned Land - A Heaven You May Create (0196588416019) виниловая пластинка - фото 3
  • Orphaned Land - A Heaven You May Create (0196588416019) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658999
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Orphaned Land - A Heaven You May Create (0196588416019) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196588416019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
ORPHANED LAND
Альбом (сингл)
A Heaven You May Create
Жанр
Зарубежный Doom Gothic Metal
Трек-лист
Mabool, The Storm Still Rages Inside, Like Orpheus, The Kiss of Babylon, Sapari, The Cave, In Propaganda, All Knowing Eye, Brother, A Never Ending Way, Ocean Land, Birth of the Three, All is One, In Thy Never Ending Way, Norra
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Orphaned Land - A Heaven You May Create (0196588416019) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Mabool, The Storm Still Rages Inside, Like Orpheus, The Kiss of Babylon, Sapari, The Cave, In Propaganda, All Knowing Eye, Brother, A Never Ending Way, Ocean Land, Birth of the Three, All is One, In Thy Never Ending Way, Norra

Отзывы о товаре Orphaned Land - A Heaven You May Create (0196588416019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196588416019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
ORPHANED LAND
Альбом (сингл)
A Heaven You May Create
Жанр
Зарубежный Doom Gothic Metal
Трек-лист
Mabool, The Storm Still Rages Inside, Like Orpheus, The Kiss of Babylon, Sapari, The Cave, In Propaganda, All Knowing Eye, Brother, A Never Ending Way, Ocean Land, Birth of the Three, All is One, In Thy Never Ending Way, Norra
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Mabool, The Storm Still Rages Inside, Like Orpheus, The Kiss of Babylon, Sapari, The Cave, In Propaganda, All Knowing Eye, Brother, A Never Ending Way, Ocean Land, Birth of the Three, All is One, In Thy Never Ending Way, Norra
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Orphaned Land - A Heaven You May Create (0196588416019) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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