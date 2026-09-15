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Mott The Hoople - All The Young Dudes (8718469532896) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mott The Hoople - All The Young Dudes (8718469532896) виниловая пластинка

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Mott The Hoople - All The Young Dudes (8718469532896) виниловая пластинка - фото 1
Mott The Hoople - All The Young Dudes (8718469532896) виниловая пластинка - фото 2
Mott The Hoople - All The Young Dudes (8718469532896) виниловая пластинка - фото 3
Mott The Hoople - All The Young Dudes (8718469532896) виниловая пластинка - фото 4
Mott The Hoople - All The Young Dudes (8718469532896) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Mott The Hoople
Альбом (сингл)
All The Young Dudes
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mott The Hoople - All The Young Dudes (8718469532896) виниловая пластинка - фото 1
  • Mott The Hoople - All The Young Dudes (8718469532896) виниловая пластинка - фото 2
  • Mott The Hoople - All The Young Dudes (8718469532896) виниловая пластинка - фото 3
  • Mott The Hoople - All The Young Dudes (8718469532896) виниловая пластинка - фото 4
  • Mott The Hoople - All The Young Dudes (8718469532896) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658977
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mott The Hoople - All The Young Dudes (8718469532896) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Mott The Hoople
Альбом (сингл)
All The Young Dudes
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Sweet Jane, Momma's Little Jewel, All The Young Dudes, Sucker, Jerkin' Crocus, One Of The Boys, Soft Ground, Ready For Love/After Lights, Sea Diver
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mott The Hoople - All The Young Dudes (8718469532896) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sweet Jane, Momma's Little Jewel, All The Young Dudes, Sucker, Jerkin' Crocus, One Of The Boys, Soft Ground, Ready For Love/After Lights, Sea Diver

Отзывы о товаре Mott The Hoople - All The Young Dudes (8718469532896) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Mott The Hoople
Альбом (сингл)
All The Young Dudes
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Sweet Jane, Momma's Little Jewel, All The Young Dudes, Sucker, Jerkin' Crocus, One Of The Boys, Soft Ground, Ready For Love/After Lights, Sea Diver
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sweet Jane, Momma's Little Jewel, All The Young Dudes, Sucker, Jerkin' Crocus, One Of The Boys, Soft Ground, Ready For Love/After Lights, Sea Diver
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mott The Hoople - All The Young Dudes (8718469532896) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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