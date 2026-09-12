Lee Morgan - Search For The New Land (0602458319941) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Lee Morgan - Search For The New Land (0602458319941) виниловая пластинка
Альбом Search For The Land считается одной из наилучших работ американского трубача Эдварда Ли Моргана. Пластинка была записана 15 февраля 1964 года, но ее выход состоялся лишь два года спустя, в августе 1966-го. Альбом достиг 16 места в чарте Billboards Black Albums и поднялся на 143 строчку в хит-параде Pop Albums. В записи Search For The Land также принимали участие такие музыканты: пианист Херби Хэнкок, саксофонист Уэйн Шортер, гитарист Грант Грин, басист Реджи Уоркмэн и барабанщик Билли Хиггинс. Эдвард Ли Морган - один из величайших джазовых трубачей 60-х годов, игравший в стиле хард-боп. Начиная с 1956 года музыкант постоянно записывался как трубач-солист и композитор, так последняя его запись была сделана за день до смерти в феврале 1972 года. С 1958 года Морган был участником коллектива Арта Блэйки Jazz Messengers. В 1963 вышла его сольная пластинка The Sidewinder, имевшая огромный коммерческий успех. За свою карьеру Эдвард Ли Морган записал 25 альбомов в качестве солиста и поработал более чем с 250 музыкантами. В возрасте 33 лет артист был убит после ссоры со своей гражданской женой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитSkaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитCher - Living Proof (coloured) (5054197984648) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитJethro Tull - Aqualung Live (2025 Remaster) (0198029621419) вини...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитMike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитShocking Blue - Scorpio's Dance (coloured) (8719262035508) винил...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитUriah Heep - Equator (Smoke) (8719262030770) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитBlue Oyster Cult - Secret Treaties (8719262034648) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитRobbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) винило...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитJeezy - Thug Motivation: The Collec (Rsd Lim.Ed.,Clear Vinyl) (2...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитChildish Gambino - Bando Stone And The New World (0198028402217)...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитBilly Joel - Fantasies & Delusions (Music For Solo Piano) (01965...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитFranсoise Hardy - La Maison Ou J'Ai Grandi (0198029086218) винил...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
Отзывы о товаре Lee Morgan - Search For The New Land (0602458319941) виниловая пластинка