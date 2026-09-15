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Debby Moore - My Kind Of Blues (8435723700586) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Debby Moore - My Kind Of Blues (8435723700586) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Moore, Debby, My Kind Of Blues (8435723700586) - фото 1
Виниловая пластинка Moore, Debby, My Kind Of Blues (8435723700586) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Moore, Debby, My Kind Of Blues (8435723700586) - фото 1
  • Виниловая пластинка Moore, Debby, My Kind Of Blues (8435723700586) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658971
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Debby Moore - My Kind Of Blues (8435723700586) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Debby Moore - My Kind Of Blues (8435723700586) виниловая пластинка

Откройте для себя удивительный мир музыкальных откровений с альбомом My Kind Of Blues от талантливой Дебби Мур. Этот лимитированный 1LP альбом погрузит вас в атмосферу искренних и глубоких мелодий блюза, исполненных с неповторимой страстью и мастерством. Голос Дебби Мур проникает прямо в душу, заставляя каждую ноту звучать искренне и истинно. Если вы цените качественную музыку и хотите добавить в свою коллекцию настоящий шедевр, не упустите возможность купить виниловую пластинку My Kind Of Blues и насладиться музыкальным великолепием этого альбома.

Отзывы о товаре Debby Moore - My Kind Of Blues (8435723700586) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Откройте для себя удивительный мир музыкальных откровений с альбомом My Kind Of Blues от талантливой Дебби Мур. Этот лимитированный 1LP альбом погрузит вас в атмосферу искренних и глубоких мелодий блюза, исполненных с неповторимой страстью и мастерством. Голос Дебби Мур проникает прямо в душу, заставляя каждую ноту звучать искренне и истинно. Если вы цените качественную музыку и хотите добавить в свою коллекцию настоящий шедевр, не упустите возможность купить виниловую пластинку My Kind Of Blues и насладиться музыкальным великолепием этого альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Debby Moore - My Kind Of Blues (8435723700586) виниловая пластинка - по цене 2500 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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