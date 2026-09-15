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Le Orme - Ad Gloriam (coloured) (8016158302950) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Le Orme - Ad Gloriam (coloured) (8016158302950) виниловая пластинка

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Le Orme - Ad Gloriam (coloured) (8016158302950) виниловая пластинка - фото 1
Le Orme - Ad Gloriam (coloured) (8016158302950) виниловая пластинка - фото 2
Le Orme - Ad Gloriam (coloured) (8016158302950) виниловая пластинка - фото 3
Le Orme - Ad Gloriam (coloured) (8016158302950) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Le Orme
Альбом (сингл)
Ad Gloriam
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Le Orme - Ad Gloriam (coloured) (8016158302950) виниловая пластинка - фото 1
  • Le Orme - Ad Gloriam (coloured) (8016158302950) виниловая пластинка - фото 2
  • Le Orme - Ad Gloriam (coloured) (8016158302950) виниловая пластинка - фото 3
  • Le Orme - Ad Gloriam (coloured) (8016158302950) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658967
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Le Orme - Ad Gloriam (coloured) (8016158302950) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158302950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Le Orme
Альбом (сингл)
Ad Gloriam
Трек-лист
Introduzione, Gloriam, Oggi Verr?, Milano 1968, I Miei Sogni, Mita Mita, Fumo, Senti LEstate Che Torna, Giglio, Non So Restare Solo, Conclusione
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Le Orme - Ad Gloriam (coloured) (8016158302950) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Le Orme / Ad Gloriam (Crystal, Gatefold, Limited) (1LP) – это возможность погрузиться в неповторимые мелодии и атмосферу группы Le Orme. Альбом Ad Gloriam – это яркий представитель итальянского прогрессив-рока, который привлекает внимание своей сложной музыкальной структурой и глубиной текстов. Великолепные гитарные соло, красивые клавишные партии и потрясающий вокал создают захватывающую симфоническую атмосферу, которую невозможно забыть. Купить виниловую пластинку Le Orme / Ad Gloriam (Crystal, Gatefold, Limited) (1LP) – это шанс оценить музыку одной из культовых групп прогрессив-рока. Удобное гейтфолд-оформление и кристально чистый звук позволят вам полностью погрузиться в мир музыки и создать особую атмосферу у себя дома.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Le Orme - Ad Gloriam (coloured) (8016158302950) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158302950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Le Orme
Альбом (сингл)
Ad Gloriam
Трек-лист
Introduzione, Gloriam, Oggi Verr?, Milano 1968, I Miei Sogni, Mita Mita, Fumo, Senti LEstate Che Torna, Giglio, Non So Restare Solo, Conclusione
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Купить виниловую пластинку Le Orme / Ad Gloriam (Crystal, Gatefold, Limited) (1LP) – это возможность погрузиться в неповторимые мелодии и атмосферу группы Le Orme. Альбом Ad Gloriam – это яркий представитель итальянского прогрессив-рока, который привлекает внимание своей сложной музыкальной структурой и глубиной текстов. Великолепные гитарные соло, красивые клавишные партии и потрясающий вокал создают захватывающую симфоническую атмосферу, которую невозможно забыть. Купить виниловую пластинку Le Orme / Ad Gloriam (Crystal, Gatefold, Limited) (1LP) – это шанс оценить музыку одной из культовых групп прогрессив-рока. Удобное гейтфолд-оформление и кристально чистый звук позволят вам полностью погрузиться в мир музыки и создать особую атмосферу у себя дома.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Le Orme - Ad Gloriam (coloured) (8016158302950) виниловая пластинка - по цене 4150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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