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Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка

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Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка - фото 1
Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка - фото 2
Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка - фото 3
Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка - фото 4
Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка - фото 5
Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка - фото 6
Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка - фото 7
Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка - фото 8
Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка - фото 9
Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
VISIONS
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка - фото 1
  • Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка - фото 2
  • Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка - фото 3
  • Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка - фото 4
  • Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка - фото 5
  • Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка - фото 6
  • Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка - фото 7
  • Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка - фото 8
  • Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка - фото 9
  • Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658946
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458994230]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
VISIONS
Жанр
Jazz
Трек-лист
All This Time, Staring At The Wall, Paradise, Queen Of The Sea, Visions, Running, I Just Wanna Dance, I'm Awake, Swept Up In The Night, On My Way, Alone With My Thoughts, That's Life
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка

"Visions" показывает Нору Джонс в ее лучших проявлениях: мягкую, потрясающую, заводную - 12 песен о том, насколько свободной она себя чувствует, принимает то, что приносит жизнь, и просто хочет танцевать и быть счастливой. Альбом создан в сотрудничестве с продюсером и мультиинструменталистом Леоном Михелсом (в некоторых песнях также участвуют Брайан Блейд / ударные, Дэйв Гай / труба и Джесси Мерфи / бас).

Отзывы о товаре Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458994230]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
VISIONS
Жанр
Jazz
Трек-лист
All This Time, Staring At The Wall, Paradise, Queen Of The Sea, Visions, Running, I Just Wanna Dance, I'm Awake, Swept Up In The Night, On My Way, Alone With My Thoughts, That's Life
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Visions" показывает Нору Джонс в ее лучших проявлениях: мягкую, потрясающую, заводную - 12 песен о том, насколько свободной она себя чувствует, принимает то, что приносит жизнь, и просто хочет танцевать и быть счастливой. Альбом создан в сотрудничестве с продюсером и мультиинструменталистом Леоном Михелсом (в некоторых песнях также участвуют Брайан Блейд / ударные, Дэйв Гай / труба и Джесси Мерфи / бас).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Norah Jones - Visions (coloured) (alternative artwork) (0602458994230) виниловая пластинка – стоимость товара 4390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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