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Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка

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Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка - фото 1
Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка - фото 2
Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка - фото 3
Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка - фото 4
Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка - фото 5
Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка - фото 6
Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка - фото 7
Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
Volunteers
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка - фото 1
  • Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка - фото 2
  • Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка - фото 3
  • Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка - фото 4
  • Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка - фото 5
  • Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка - фото 6
  • Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка - фото 7
  • Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658941
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797245715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
Volunteers
Трек-лист
Together, Good Shepherd, The Farm, Hey Fredrick, Turn My Life Down, Wooden Ships, Eskimo Blue Day, A Song For All Seasons, Meadowlands, Volunteers
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка

Приветствуем вас в мире музыки и винила с виниловой пластинкой Jefferson Airplane / Volunteers. Этот альбом является культовым произведением, которое представляет собой смесь рок-н-ролла, фолка и психоделии. Volunteers - это двойной альбом, который стал символом протестного движения и проникающим криком своего времени. Этот альбом переносит слушателя во времена социальных перемен и политического активизма. На этой пластинке вы найдете такие легендарные треки, как Volunteers, Wooden Ships и Eskimo Blue Day. Музыка Jefferson Airplane заряжена энергией, их тексты говорят о мире и надежде. Купить виниловую пластинку Jefferson Airplane / Volunteers - значит взять на себя незабываемое музыкальное путешествие в историю рок-н-ролла. Окунитесь в уникальную атмосферу времен протестных движений и насладитесь особенным звучанием этой виниловой пластинки.

Отзывы о товаре Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797245715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Jefferson Airplane
Альбом (сингл)
Volunteers
Трек-лист
Together, Good Shepherd, The Farm, Hey Fredrick, Turn My Life Down, Wooden Ships, Eskimo Blue Day, A Song For All Seasons, Meadowlands, Volunteers
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Приветствуем вас в мире музыки и винила с виниловой пластинкой Jefferson Airplane / Volunteers. Этот альбом является культовым произведением, которое представляет собой смесь рок-н-ролла, фолка и психоделии. Volunteers - это двойной альбом, который стал символом протестного движения и проникающим криком своего времени. Этот альбом переносит слушателя во времена социальных перемен и политического активизма. На этой пластинке вы найдете такие легендарные треки, как Volunteers, Wooden Ships и Eskimo Blue Day. Музыка Jefferson Airplane заряжена энергией, их тексты говорят о мире и надежде. Купить виниловую пластинку Jefferson Airplane / Volunteers - значит взять на себя незабываемое музыкальное путешествие в историю рок-н-ролла. Окунитесь в уникальную атмосферу времен протестных движений и насладитесь особенным звучанием этой виниловой пластинки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jefferson Airplane - Volunteers (Analogue, Original Master Recording) (0821797245715) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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