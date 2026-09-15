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Shirley Horn - Embers And Ashes - Songs Of Lost Love Sung (8435723700418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Shirley Horn - Embers And Ashes - Songs Of Lost Love Sung (8435723700418) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Horn, Shirley, Embers And Ashes - Songs Of Lost Love Sung (8435723700418) - фото 1
Виниловая пластинка Horn, Shirley, Embers And Ashes - Songs Of Lost Love Sung (8435723700418) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Horn, Shirley, Embers And Ashes - Songs Of Lost Love Sung (8435723700418) - фото 1
  • Виниловая пластинка Horn, Shirley, Embers And Ashes - Songs Of Lost Love Sung (8435723700418) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658927
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Shirley Horn - Embers And Ashes - Songs Of Lost Love Sung (8435723700418) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shirley Horn - Embers And Ashes - Songs Of Lost Love Sung (8435723700418) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир джаза с альбомом Embers And Ashes - Songs Of Lost Love Sung от Shirley Horn, выпущенным в лимитированном издании на виниловой пластинке (1LP). Этот великолепный альбом пронизан нежными мелодиями и глубокими эмоциями, несущими ностальгию и тепло в каждой ноте. Shirley Horn исполняет песни о потерянной любви с искренним чувством и виртуозной музыкальностью, заставляя каждую композицию звучать как история, пережитая вновь и вновь. Дайте себе возможность окунуться в этот потрясающий музыкальный мир, и купите виниловую пластинку, чтобы проникнуться магией звука и исповедей о потерянной любви.

Отзывы о товаре Shirley Horn - Embers And Ashes - Songs Of Lost Love Sung (8435723700418) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Погрузитесь в мир джаза с альбомом Embers And Ashes - Songs Of Lost Love Sung от Shirley Horn, выпущенным в лимитированном издании на виниловой пластинке (1LP). Этот великолепный альбом пронизан нежными мелодиями и глубокими эмоциями, несущими ностальгию и тепло в каждой ноте. Shirley Horn исполняет песни о потерянной любви с искренним чувством и виртуозной музыкальностью, заставляя каждую композицию звучать как история, пережитая вновь и вновь. Дайте себе возможность окунуться в этот потрясающий музыкальный мир, и купите виниловую пластинку, чтобы проникнуться магией звука и исповедей о потерянной любви.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Shirley Horn - Embers And Ashes - Songs Of Lost Love Sung (8435723700418) виниловая пластинка - стоимость товара 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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