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Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (8435723700364) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (8435723700364) виниловая пластинка

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Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (8435723700364) виниловая пластинка - фото 1
Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (8435723700364) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (8435723700364) виниловая пластинка - фото 1
  • Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (8435723700364) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658925
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (8435723700364) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (8435723700364) виниловая пластинка

Билли Холидей (1915–1959), первая популярная джазовая певица, покорившая публику сильным, личным ощущением классического блюза, навсегда изменила искусство американского поп-вокала. Songs for Distingu? Lovers — один из лучших альбомов ее позднего периода, в котором она находится в окружении выдающихся инструменталистов, таких как Бен Вебстер и Гарри «Sweets» Эдисон. После выпуска альбом получил четыре звезды в рейтинге Down Beat, а Джон А. Тайнан заявил, что «Мисс Холидей остается уникальным стилистом, до сих пор несравненным».

Отзывы о товаре Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (8435723700364) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Билли Холидей (1915–1959), первая популярная джазовая певица, покорившая публику сильным, личным ощущением классического блюза, навсегда изменила искусство американского поп-вокала. Songs for Distingu? Lovers — один из лучших альбомов ее позднего периода, в котором она находится в окружении выдающихся инструменталистов, таких как Бен Вебстер и Гарри «Sweets» Эдисон. После выпуска альбом получил четыре звезды в рейтинге Down Beat, а Джон А. Тайнан заявил, что «Мисс Холидей остается уникальным стилистом, до сих пор несравненным».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (8435723700364) виниловая пластинка - стоимость товара 2570 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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