Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (8435723700364) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
В наличии
Код товара: 658925
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (8435723700364) виниловая пластинка
Билли Холидей (1915–1959), первая популярная джазовая певица, покорившая публику сильным, личным ощущением классического блюза, навсегда изменила искусство американского поп-вокала. Songs for Distingu? Lovers — один из лучших альбомов ее позднего периода, в котором она находится в окружении выдающихся инструменталистов, таких как Бен Вебстер и Гарри «Sweets» Эдисон. После выпуска альбом получил четыре звезды в рейтинге Down Beat, а Джон А. Тайнан заявил, что «Мисс Холидей остается уникальным стилистом, до сих пор несравненным».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Supper Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Билли Холидей (1915–1959), первая популярная джазовая певица, покорившая публику сильным, личным ощущением классического блюза, навсегда изменила искусство американского поп-вокала. Songs for Distingu? Lovers — один из лучших альбомов ее позднего периода, в котором она находится в окружении выдающихся инструменталистов, таких как Бен Вебстер и Гарри «Sweets» Эдисон. После выпуска альбом получил четыре звезды в рейтинге Down Beat, а Джон А. Тайнан заявил, что «Мисс Холидей остается уникальным стилистом, до сих пор несравненным».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (8435723700364) виниловая пластинка - стоимость товара 2570 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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