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Beth Hart - War In My Mind (coloured) (8712725745020) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beth Hart - War In My Mind (coloured) (8712725745020) виниловая пластинка

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Beth Hart - War In My Mind (coloured) (8712725745020) виниловая пластинка - фото 1
Beth Hart - War In My Mind (coloured) (8712725745020) виниловая пластинка - фото 2
Beth Hart - War In My Mind (coloured) (8712725745020) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
War In My Mind
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Beth Hart - War In My Mind (coloured) (8712725745020) виниловая пластинка - фото 1
  • Beth Hart - War In My Mind (coloured) (8712725745020) виниловая пластинка - фото 2
  • Beth Hart - War In My Mind (coloured) (8712725745020) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658913
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Beth Hart - War In My Mind (coloured) (8712725745020) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Provogue
Barcode
[8712725745020]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
War In My Mind
Трек-лист
Bad Woman Blues, War In My Mind, Without Words In The Way, Let It Grow, Try A Little Harder, Sister Dear, Spanish Lullabies, Rub Me For Luck, Sugar Shack, Woman Down, Thankful, I Need A Hero
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beth Hart - War In My Mind (coloured) (8712725745020) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bad Woman Blues, War In My Mind, Without Words In The Way, Let It Grow, Try A Little Harder, Sister Dear, Spanish Lullabies, Rub Me For Luck, Sugar Shack, Woman Down, Thankful, I Need A Hero



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Beth Hart - War In My Mind (coloured) (8712725745020) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Provogue
Barcode
[8712725745020]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
War In My Mind
Трек-лист
Bad Woman Blues, War In My Mind, Without Words In The Way, Let It Grow, Try A Little Harder, Sister Dear, Spanish Lullabies, Rub Me For Luck, Sugar Shack, Woman Down, Thankful, I Need A Hero
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bad Woman Blues, War In My Mind, Without Words In The Way, Let It Grow, Try A Little Harder, Sister Dear, Spanish Lullabies, Rub Me For Luck, Sugar Shack, Woman Down, Thankful, I Need A Hero


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beth Hart - War In My Mind (coloured) (8712725745020) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4150 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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