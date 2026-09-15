Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Fire On The Floor
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
В наличии
Код товара: 658911
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 970 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Provogue
Barcode
[0810020506945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Fire On The Floor
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Jazz Man, Love Gangster, Coca Cola, Lets Get Together, Picture In A Frame, Fat Man, Fire On The Floor, Woman Youve Been Dreaming Of, Baby Shot Me Down, Good Day To Cry, Love Is A Lie, No Place Like Home
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Jazz Man, Love Gangster, Coca Cola, Lets Get Together, Picture In A Frame, Fat Man, Fire On The Floor, Woman Youve Been Dreaming Of, Baby Shot Me Down, Good Day To Cry, Love Is A Lie, No Place Like Home
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитBonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитNecrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитNight Demon - Year Of The Demon (0194399650011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитOmnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитThe Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитDespised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (019439927921...
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитFrozen Soul - Encased In Ice (EP) (0194399071618) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитSanguisugabogg - Pornographic Seizures (EP) (0194399327715) вини...
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитSlaegt - Goddess (0194399840115) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитSpiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитMass Worship - Portal Tombs (0194398537719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитThe Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) вини...
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Provogue
Barcode
[0810020506945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Fire On The Floor
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Jazz Man, Love Gangster, Coca Cola, Lets Get Together, Picture In A Frame, Fat Man, Fire On The Floor, Woman Youve Been Dreaming Of, Baby Shot Me Down, Good Day To Cry, Love Is A Lie, No Place Like Home
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Jazz Man, Love Gangster, Coca Cola, Lets Get Together, Picture In A Frame, Fat Man, Fire On The Floor, Woman Youve Been Dreaming Of, Baby Shot Me Down, Good Day To Cry, Love Is A Lie, No Place Like Home
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка – стоимость товара 2970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка