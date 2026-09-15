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Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка

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Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка - фото 1
Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка - фото 2
Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка - фото 3
Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка - фото 4
Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка - фото 5
Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка - фото 6
Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка - фото 7
Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка - фото 8
Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Fire On The Floor
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка - фото 1
  • Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка - фото 2
  • Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка - фото 3
  • Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка - фото 4
  • Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка - фото 5
  • Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка - фото 6
  • Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка - фото 7
  • Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка - фото 8
  • Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658911
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Provogue
Barcode
[0810020506945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Fire On The Floor
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Jazz Man, Love Gangster, Coca Cola, Lets Get Together, Picture In A Frame, Fat Man, Fire On The Floor, Woman Youve Been Dreaming Of, Baby Shot Me Down, Good Day To Cry, Love Is A Lie, No Place Like Home
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Jazz Man, Love Gangster, Coca Cola, Lets Get Together, Picture In A Frame, Fat Man, Fire On The Floor, Woman Youve Been Dreaming Of, Baby Shot Me Down, Good Day To Cry, Love Is A Lie, No Place Like Home



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Provogue
Barcode
[0810020506945]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Fire On The Floor
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Jazz Man, Love Gangster, Coca Cola, Lets Get Together, Picture In A Frame, Fat Man, Fire On The Floor, Woman Youve Been Dreaming Of, Baby Shot Me Down, Good Day To Cry, Love Is A Lie, No Place Like Home
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Jazz Man, Love Gangster, Coca Cola, Lets Get Together, Picture In A Frame, Fat Man, Fire On The Floor, Woman Youve Been Dreaming Of, Baby Shot Me Down, Good Day To Cry, Love Is A Lie, No Place Like Home


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beth Hart - Fire On The Floor (coloured) (0810020506945) виниловая пластинка – стоимость товара 2970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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