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Lowell Graham - Center Stage (Analogue) (0753088882418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lowell Graham - Center Stage (Analogue) (0753088882418) виниловая пластинка

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Lowell Graham - Center Stage (Analogue) (0753088882418) виниловая пластинка - фото 1
Lowell Graham - Center Stage (Analogue) (0753088882418) виниловая пластинка - фото 2
Lowell Graham - Center Stage (Analogue) (0753088882418) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Lowell Graham
Альбом (сингл)
Center Stage
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lowell Graham - Center Stage (Analogue) (0753088882418) виниловая пластинка - фото 1
  • Lowell Graham - Center Stage (Analogue) (0753088882418) виниловая пластинка - фото 2
  • Lowell Graham - Center Stage (Analogue) (0753088882418) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658888
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lowell Graham - Center Stage (Analogue) (0753088882418) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088882418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Lowell Graham
Альбом (сингл)
Center Stage
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Olympic Fanfare, The Cowboys, Selections From Oklahoma, Selections From Barnum, Selections From Mary Poppins, Selections From West Side Story
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lowell Graham - Center Stage (Analogue) (0753088882418) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Olympic Fanfare, The Cowboys, Selections From Oklahoma, Selections From Barnum, Selections From Mary Poppins, Selections From West Side Story

Отзывы о товаре Lowell Graham - Center Stage (Analogue) (0753088882418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088882418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Lowell Graham
Альбом (сингл)
Center Stage
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Olympic Fanfare, The Cowboys, Selections From Oklahoma, Selections From Barnum, Selections From Mary Poppins, Selections From West Side Story
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Olympic Fanfare, The Cowboys, Selections From Oklahoma, Selections From Barnum, Selections From Mary Poppins, Selections From West Side Story
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lowell Graham - Center Stage (Analogue) (0753088882418) виниловая пластинка - стоимость товара 7220 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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