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Astrud Gilberto - Look To The Rainbow (Audiophile, Verve By Request) (0602458492064) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Astrud Gilberto - Look To The Rainbow (Audiophile, Verve By Request) (0602458492064) виниловая пластинка

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Astrud Gilberto - Look To The Rainbow (Audiophile, Verve By Request) (0602458492064) виниловая пластинка - фото 1
Astrud Gilberto - Look To The Rainbow (Audiophile, Verve By Request) (0602458492064) виниловая пластинка - фото 2
Astrud Gilberto - Look To The Rainbow (Audiophile, Verve By Request) (0602458492064) виниловая пластинка - фото 3
Astrud Gilberto - Look To The Rainbow (Audiophile, Verve By Request) (0602458492064) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Astrud Gilberto,
Альбом (сингл)
Look To The Rainbow
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Astrud Gilberto - Look To The Rainbow (Audiophile, Verve By Request) (0602458492064) виниловая пластинка - фото 1
  • Astrud Gilberto - Look To The Rainbow (Audiophile, Verve By Request) (0602458492064) виниловая пластинка - фото 2
  • Astrud Gilberto - Look To The Rainbow (Audiophile, Verve By Request) (0602458492064) виниловая пластинка - фото 3
  • Astrud Gilberto - Look To The Rainbow (Audiophile, Verve By Request) (0602458492064) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658875
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Astrud Gilberto - Look To The Rainbow (Audiophile, Verve By Request) (0602458492064) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602458492064]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Astrud Gilberto,
Альбом (сингл)
Look To The Rainbow
Жанр
Jazz
Трек-лист
Berimbau, Once Upon A Summertime, A Felicidade, I Will Wait For You, Frevo, Maria Quiet, Look To The Rainbow, Bim Bom, Lugar Bonita, Preciso Aprender A Ser So, She's A Carioca
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Astrud Gilberto - Look To The Rainbow (Audiophile, Verve By Request) (0602458492064) виниловая пластинка

«Look To The Rainbow» — одна из жемчужин каталога Аструд Жилберто и канона босса-новы. В сочетании с аранжировщиком Гилом Эвансом и продюсером Кридом Тейлором оркестровая поддержка прекрасно дополняет неподражаемый шепот, сдержанный голос Астру. Весь материал здесь, за исключением «Learn to Live Alone» и «Pretty Place» (Lugar Bonito), аранжированных Элом Коном, был аранжирован Гилом Эвансом, который применил все свои аранжировочные навыки к классической боссе Антонио Карлоса Жобима. Баден Пауэлл и Карлос Лира, и это лишь некоторые из них. Персонал здесь не указан в титрах. Здесь нет сольного индивидуализма, и весь альбом полностью основан на оркестре, спродюсированном Кридом Тейлором, за исключением нескольких тактов саксофона или соло на трубе Джонни Коулза.

Отзывы о товаре Astrud Gilberto - Look To The Rainbow (Audiophile, Verve By Request) (0602458492064) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602458492064]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Astrud Gilberto,
Альбом (сингл)
Look To The Rainbow
Жанр
Jazz
Трек-лист
Berimbau, Once Upon A Summertime, A Felicidade, I Will Wait For You, Frevo, Maria Quiet, Look To The Rainbow, Bim Bom, Lugar Bonita, Preciso Aprender A Ser So, She's A Carioca
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Описание
«Look To The Rainbow» — одна из жемчужин каталога Аструд Жилберто и канона босса-новы. В сочетании с аранжировщиком Гилом Эвансом и продюсером Кридом Тейлором оркестровая поддержка прекрасно дополняет неподражаемый шепот, сдержанный голос Астру. Весь материал здесь, за исключением «Learn to Live Alone» и «Pretty Place» (Lugar Bonito), аранжированных Элом Коном, был аранжирован Гилом Эвансом, который применил все свои аранжировочные навыки к классической боссе Антонио Карлоса Жобима. Баден Пауэлл и Карлос Лира, и это лишь некоторые из них. Персонал здесь не указан в титрах. Здесь нет сольного индивидуализма, и весь альбом полностью основан на оркестре, спродюсированном Кридом Тейлором, за исключением нескольких тактов саксофона или соло на трубе Джонни Коулза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Astrud Gilberto - Look To The Rainbow (Audiophile, Verve By Request) (0602458492064) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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