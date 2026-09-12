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Stan Getz & Bill Evans - Previously Unreleased Recordings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stan Getz & Bill Evans - Previously Unreleased Recordings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538311) виниловая пластинка

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Stan Getz &amp; Bill Evans - Previously Unreleased Recordings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538311) виниловая пластинка - фото 1
Stan Getz &amp; Bill Evans - Previously Unreleased Recordings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538311) виниловая пластинка - фото 2
Stan Getz &amp; Bill Evans - Previously Unreleased Recordings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538311) виниловая пластинка - фото 3
Stan Getz &amp; Bill Evans - Previously Unreleased Recordings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538311) виниловая пластинка - фото 4
Stan Getz &amp; Bill Evans - Previously Unreleased Recordings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538311) виниловая пластинка - фото 5
Stan Getz &amp; Bill Evans - Previously Unreleased Recordings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538311) виниловая пластинка - фото 6
Stan Getz &amp; Bill Evans - Previously Unreleased Recordings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538311) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stan Getz, Bill Evans
Альбом (сингл)
Previously Unreleased Recordings
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stan Getz &amp; Bill Evans - Previously Unreleased Recordings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538311) виниловая пластинка - фото 1
  • Stan Getz &amp; Bill Evans - Previously Unreleased Recordings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538311) виниловая пластинка - фото 2
  • Stan Getz &amp; Bill Evans - Previously Unreleased Recordings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538311) виниловая пластинка - фото 3
  • Stan Getz &amp; Bill Evans - Previously Unreleased Recordings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538311) виниловая пластинка - фото 4
  • Stan Getz &amp; Bill Evans - Previously Unreleased Recordings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538311) виниловая пластинка - фото 5
  • Stan Getz &amp; Bill Evans - Previously Unreleased Recordings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538311) виниловая пластинка - фото 6
  • Stan Getz &amp; Bill Evans - Previously Unreleased Recordings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538311) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658873
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602458538311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stan Getz, Bill Evans
Альбом (сингл)
Previously Unreleased Recordings
Жанр
Jazz
Трек-лист
Night And Day, But Beautiful, Funkallero, My Heart Stood Still, Melinda, Grandfathers Waltz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stan Getz & Bill Evans - Previously Unreleased Recordings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538311) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Stan Getz &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Bill Evans / Previously Unreleased Recordings (1LP) - это возможность окунуться в мир непредставленных ранее записей двух великих джазовых мастеров, Стэна Гетца и Билла Эванса. Альбом Previously Unreleased Recordings - это настоящее сокровище для любителей джаза, предлагающее редкие и неизданные ранее композиции этих талантливых музыкантов. В каждой ноте и фразе звучит магия и гармония их музыкального взаимодействия. Стэн Гетц и Билл Эванс - две великие фигуры в истории джаза. Их игра, техника и эмоциональность создают неповторимую атмосферу, которая захватывает слушателя с первых нот. Эти неизданные записи открывают новую главу в их музыкальном наследии, предоставляя возможность услышать их великолепное мастерство и эксперименты в новом свете. Если вы хотите приобрести виниловую пластинку, которая станет настоящей жемчужиной в вашей коллекции, то купите Stan Getz &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Bill Evans / Previously Unreleased Recordings (1LP). Этот альбом подарит вам незабываемые музыкальные моменты, позволяя проникнуться талантом и гением этих великих музыкантов. Ваша коллекция джазовых записей не будет полной без этой редкой и уникальной пластинки. Погрузитесь в атмосферу классического джаза, насладитесь виртуозными выступлениями Стэна Гетца и Билла Эванса и откройте для себя новые грани их творчества.

Отзывы о товаре Stan Getz & Bill Evans - Previously Unreleased Recordings (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602458538311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stan Getz, Bill Evans
Альбом (сингл)
Previously Unreleased Recordings
Жанр
Jazz
Трек-лист
Night And Day, But Beautiful, Funkallero, My Heart Stood Still, Melinda, Grandfathers Waltz
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Stan Getz &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Bill Evans / Previously Unreleased Recordings (1LP) - это возможность окунуться в мир непредставленных ранее записей двух великих джазовых мастеров, Стэна Гетца и Билла Эванса. Альбом Previously Unreleased Recordings - это настоящее сокровище для любителей джаза, предлагающее редкие и неизданные ранее композиции этих талантливых музыкантов. В каждой ноте и фразе звучит магия и гармония их музыкального взаимодействия. Стэн Гетц и Билл Эванс - две великие фигуры в истории джаза. Их игра, техника и эмоциональность создают неповторимую атмосферу, которая захватывает слушателя с первых нот. Эти неизданные записи открывают новую главу в их музыкальном наследии, предоставляя возможность услышать их великолепное мастерство и эксперименты в новом свете. Если вы хотите приобрести виниловую пластинку, которая станет настоящей жемчужиной в вашей коллекции, то купите Stan Getz &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Bill Evans / Previously Unreleased Recordings (1LP). Этот альбом подарит вам незабываемые музыкальные моменты, позволяя проникнуться талантом и гением этих великих музыкантов. Ваша коллекция джазовых записей не будет полной без этой редкой и уникальной пластинки. Погрузитесь в атмосферу классического джаза, насладитесь виртуозными выступлениями Стэна Гетца и Билла Эванса и откройте для себя новые грани их творчества.
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Отзывы


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