Top.Mail.Ru
Peter Gabriel - Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Peter Gabriel - Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 1
Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 2
Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 3
Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 4
Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 5
Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 6
Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 7
Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 8
Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 9
Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 10
Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 11
Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 12
Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 13
Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 1
  • Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 2
  • Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 3
  • Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 4
  • Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 5
  • Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 6
  • Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 7
  • Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 8
  • Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 9
  • Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 10
  • Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 11
  • Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 12
  • Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 13
  • Виниловая пластинка Gabriel, Peter, Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658863
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Peter Gabriel - Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Real World Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Gabriel - Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) виниловая пластинка

Secret World Live - это концертный альбом Питера Гэбриэла, включающий выступления из его тура Secret World 1993 года. Тур был организован в поддержку альбома Гэбриэла Us, который вышел в том же году. В концертный релиз вошли многие хиты Гэбриэла, такие как Sledgehammer, In Your Eyes и Dont Give Up, а также несколько композиций с альбома Us, включая Steam, Digging in the Dirt и Blood of Eden.

Отзывы о товаре Peter Gabriel - Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Real World Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Secret World Live - это концертный альбом Питера Гэбриэла, включающий выступления из его тура Secret World 1993 года. Тур был организован в поддержку альбома Гэбриэла Us, который вышел в том же году. В концертный релиз вошли многие хиты Гэбриэла, такие как Sledgehammer, In Your Eyes и Dont Give Up, а также несколько композиций с альбома Us, включая Steam, Digging in the Dirt и Blood of Eden.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peter Gabriel - Secret World Live (Half Speed) (0884108006184) виниловая пластинка - купить по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...