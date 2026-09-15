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Ivano Alberto Fossati - Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (8032484343467) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ivano Alberto Fossati - Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (8032484343467) виниловая пластинка

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Ivano Alberto Fossati - Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (8032484343467) виниловая пластинка - фото 1
Ivano Alberto Fossati - Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (8032484343467) виниловая пластинка - фото 2
Ivano Alberto Fossati - Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (8032484343467) виниловая пластинка - фото 3
Ivano Alberto Fossati - Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (8032484343467) виниловая пластинка - фото 4
Ivano Alberto Fossati - Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (8032484343467) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ivano Alberto Fossati
Альбом (сингл)
Il Grande Mare Che Avremmo Traversato
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ivano Alberto Fossati - Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (8032484343467) виниловая пластинка - фото 1
  • Ivano Alberto Fossati - Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (8032484343467) виниловая пластинка - фото 2
  • Ivano Alberto Fossati - Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (8032484343467) виниловая пластинка - фото 3
  • Ivano Alberto Fossati - Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (8032484343467) виниловая пластинка - фото 4
  • Ivano Alberto Fossati - Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (8032484343467) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658853
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ivano Alberto Fossati - Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (8032484343467) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Saifam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saifam
Barcode
[8032484343467]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ivano Alberto Fossati
Альбом (сингл)
Il Grande Mare Che Avremmo Traversato
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (Parte Prima), Jangada, AllUltimo Amico, Canto Nuovo, Il Pozzo E Il Pendolo, Vento Caldo, Da Recife A Fortaleza, La Realta E Il Resto, Riflessioni In Un Giorno Di Luce Nera, Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (Parte Seconda)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ivano Alberto Fossati - Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (8032484343467) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Ivano Alberto Fossati / Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (, Limited) (1LP) позволит вам погрузиться в мир итальянской музыки и насладиться талантом Ивано Альберто Фоссати. Альбом Il Grande Mare Che Avremmo Traversato – это настоящая жемчужина итальянской музыки, которая покорит ваше сердце своей глубиной и лирикой. В каждой песне звучит неповторимый голос Фоссати и его уникальный подход к созданию музыки. Купить виниловую пластинку Ivano Alberto Fossati / Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (, Limited) (1LP) – это возможность добавить в вашу коллекцию это ограниченное издание альбома. Отличное качество звука и оригинальный внешний вид делают этот виниловый диск идеальным выбором для истинных ценителей музыки.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Ivano Alberto Fossati - Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (8032484343467) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Saifam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saifam
Barcode
[8032484343467]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ivano Alberto Fossati
Альбом (сингл)
Il Grande Mare Che Avremmo Traversato
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (Parte Prima), Jangada, AllUltimo Amico, Canto Nuovo, Il Pozzo E Il Pendolo, Vento Caldo, Da Recife A Fortaleza, La Realta E Il Resto, Riflessioni In Un Giorno Di Luce Nera, Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (Parte Seconda)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Купить виниловую пластинку Ivano Alberto Fossati / Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (, Limited) (1LP) позволит вам погрузиться в мир итальянской музыки и насладиться талантом Ивано Альберто Фоссати. Альбом Il Grande Mare Che Avremmo Traversato – это настоящая жемчужина итальянской музыки, которая покорит ваше сердце своей глубиной и лирикой. В каждой песне звучит неповторимый голос Фоссати и его уникальный подход к созданию музыки. Купить виниловую пластинку Ivano Alberto Fossati / Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (, Limited) (1LP) – это возможность добавить в вашу коллекцию это ограниченное издание альбома. Отличное качество звука и оригинальный внешний вид делают этот виниловый диск идеальным выбором для истинных ценителей музыки.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ivano Alberto Fossati - Il Grande Mare Che Avremmo Traversato (8032484343467) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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