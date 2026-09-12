Bill Evans - Platinum Jazz (3Lp, Lim.Ed.,Silver Vinyl) (5060403742933) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Platinum Jazz
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658834
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Характеристики
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060403742933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Platinum Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Waltz For Debby, Autumn Leaves, Nardis, Milestones, Alice In Wonderland (Live), My Foolish Heart, Israel, Honeysuckle Rose, Peace Piece, My Funny Valentine, Beautiful Love, Someday My Prince Will Come, Displacement, My Romance, I Believe In You, Very Early, Minority, Darn That Dream, I Love You, When I Fall In Love, Polka Dots And Moonbeams, Romain, Five, Blue In Green
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bill Evans - Platinum Jazz (3Lp, Lim.Ed.,Silver Vinyl) (5060403742933) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Waltz For Debby, Autumn Leaves, Nardis, Milestones, Alice In Wonderland (Live), My Foolish Heart, Israel, Honeysuckle Rose, Peace Piece, My Funny Valentine, Beautiful Love, Someday My Prince Will Come, Displacement, My Romance, I Believe In You, Very Early, Minority, Darn That Dream, I Love You, When I Fall In Love, Polka Dots And Moonbeams, Romain, Five, Blue In Green
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060403742933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Platinum Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Waltz For Debby, Autumn Leaves, Nardis, Milestones, Alice In Wonderland (Live), My Foolish Heart, Israel, Honeysuckle Rose, Peace Piece, My Funny Valentine, Beautiful Love, Someday My Prince Will Come, Displacement, My Romance, I Believe In You, Very Early, Minority, Darn That Dream, I Love You, When I Fall In Love, Polka Dots And Moonbeams, Romain, Five, Blue In Green
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Platinum Collection (9)
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Waltz For Debby, Autumn Leaves, Nardis, Milestones, Alice In Wonderland (Live), My Foolish Heart, Israel, Honeysuckle Rose, Peace Piece, My Funny Valentine, Beautiful Love, Someday My Prince Will Come, Displacement, My Romance, I Believe In You, Very Early, Minority, Darn That Dream, I Love You, When I Fall In Love, Polka Dots And Moonbeams, Romain, Five, Blue In Green
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bill Evans - Platinum Jazz (3Lp, Lim.Ed.,Silver Vinyl) (5060403742933) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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