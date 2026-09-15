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Booker Ervin - Tex Book Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602445852246) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Booker Ervin - Tex Book Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602445852246) виниловая пластинка

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Booker Ervin - Tex Book Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602445852246) виниловая пластинка - фото 1
Booker Ervin - Tex Book Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602445852246) виниловая пластинка - фото 2
Booker Ervin - Tex Book Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602445852246) виниловая пластинка - фото 3
Booker Ervin - Tex Book Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602445852246) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Booker Ervin
Альбом (сингл)
Tex Book Tenor
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Booker Ervin - Tex Book Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602445852246) виниловая пластинка - фото 1
  • Booker Ervin - Tex Book Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602445852246) виниловая пластинка - фото 2
  • Booker Ervin - Tex Book Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602445852246) виниловая пластинка - фото 3
  • Booker Ervin - Tex Book Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602445852246) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658833
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Booker Ervin - Tex Book Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602445852246) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445852246]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Booker Ervin
Альбом (сингл)
Tex Book Tenor
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Gichi, Den Tex, In A Capricornian Way, Lynns Tune, 204
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Booker Ervin - Tex Book Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602445852246) виниловая пластинка

Виниловая пластинка от легендарного бренда Blue Note — это настоящая находка для ценителей качественной музыки и коллекционеров. Это стандартное издание выполнено в формате LP и представляет собой 12-дюймовую пластинку, произведенную в США. Записанный в жанре Acid Jazz, этот релиз предлагает насыщенное звучание, передающее всю глубину и атмосферу музыкального стиля. Пластинка весит 180 грамм, что гарантирует её долговечность и оптимальное качество звука. Винил имеет классический черный цвет, подчеркивающий его стильную аутентичность и классику жанра. Данная пластинка находится в состоянии Still Sealed (SS), что свидетельствует о её полной сохранности и первозданности как винила, так и упаковочного конверта. Этот релиз станет прекрасным дополнением к музыкальной коллекции и идеальным выбором для ценителей винтажного звучания. Blue Note гарантирует качество и неповторимый стиль, который можно прочувствовать с первых нот.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Booker Ervin - Tex Book Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602445852246) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445852246]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Booker Ervin
Альбом (сингл)
Tex Book Tenor
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Gichi, Den Tex, In A Capricornian Way, Lynns Tune, 204
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка от легендарного бренда Blue Note — это настоящая находка для ценителей качественной музыки и коллекционеров. Это стандартное издание выполнено в формате LP и представляет собой 12-дюймовую пластинку, произведенную в США. Записанный в жанре Acid Jazz, этот релиз предлагает насыщенное звучание, передающее всю глубину и атмосферу музыкального стиля. Пластинка весит 180 грамм, что гарантирует её долговечность и оптимальное качество звука. Винил имеет классический черный цвет, подчеркивающий его стильную аутентичность и классику жанра. Данная пластинка находится в состоянии Still Sealed (SS), что свидетельствует о её полной сохранности и первозданности как винила, так и упаковочного конверта. Этот релиз станет прекрасным дополнением к музыкальной коллекции и идеальным выбором для ценителей винтажного звучания. Blue Note гарантирует качество и неповторимый стиль, который можно прочувствовать с первых нот.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Booker Ervin - Tex Book Tenor (Analogue, Tone Poet) (0602445852246) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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