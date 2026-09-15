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Dylan, Bob, Good As I Been To You (Original Master Recording) (0196587247119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dylan, Bob, Good As I Been To You (Original Master Recording) (0196587247119) виниловая пластинка

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Dylan, Bob, Good As I Been To You (Original Master Recording) (0196587247119) виниловая пластинка - фото 1
Dylan, Bob, Good As I Been To You (Original Master Recording) (0196587247119) виниловая пластинка - фото 2
Dylan, Bob, Good As I Been To You (Original Master Recording) (0196587247119) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
Good As I Been To You
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dylan, Bob, Good As I Been To You (Original Master Recording) (0196587247119) виниловая пластинка - фото 1
  • Dylan, Bob, Good As I Been To You (Original Master Recording) (0196587247119) виниловая пластинка - фото 2
  • Dylan, Bob, Good As I Been To You (Original Master Recording) (0196587247119) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658815
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dylan, Bob, Good As I Been To You (Original Master Recording) (0196587247119) виниловая пластинка
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity Sound Lab
Barcode
[0196587247119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
Good As I Been To You
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Трек-лист
Frankie & Albert, Jim Jones, Blackjack Davey, Canadee-I-O, Sittin On Top Of The World, Little Maggie, Hard Times, Step It Up And Go, Tomorrow Night, Arthur McBride, Youre Gonna Quit Me, Diamond Joe, Froggie Went A Courtin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dylan, Bob, Good As I Been To You (Original Master Recording) (0196587247119) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Frankie &amp;amp;amp;amp;amp; Albert, Jim Jones, Blackjack Davey, Canadee-I-O, Sittin On Top Of The World, Little Maggie, Hard Times, Step It Up And Go, Tomorrow Night, Arthur McBride, Youre Gonna Quit Me, Diamond Joe, Froggie Went A Courtin

Отзывы о товаре Dylan, Bob, Good As I Been To You (Original Master Recording) (0196587247119) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity Sound Lab
Barcode
[0196587247119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
Good As I Been To You
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Трек-лист
Frankie & Albert, Jim Jones, Blackjack Davey, Canadee-I-O, Sittin On Top Of The World, Little Maggie, Hard Times, Step It Up And Go, Tomorrow Night, Arthur McBride, Youre Gonna Quit Me, Diamond Joe, Froggie Went A Courtin
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Frankie &amp;amp;amp;amp;amp; Albert, Jim Jones, Blackjack Davey, Canadee-I-O, Sittin On Top Of The World, Little Maggie, Hard Times, Step It Up And Go, Tomorrow Night, Arthur McBride, Youre Gonna Quit Me, Diamond Joe, Froggie Went A Courtin
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dylan, Bob, Good As I Been To You (Original Master Recording) (0196587247119) виниловая пластинка - купить по цене 8990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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